Het bestuur van Madese Boys hijst de stormbal

Madese Boys kampt met een groot tekort aan vrijwilligers. Om het tij te keren wil het bestuur de leden gaan betalen voor vrijwilligerswerk. Jonge trainers zullen worden gelokt met een uurtarief dat gelijk staat aan hun bijbaantje zoals in de supermarkt.

De contributie zal worden verhoogd van 147 maar 450 euro want Madese Boys ziet zich genoodzaakt om externe capaciteit in te kopen. Wie geen vrijwilligerswerk moet een vrijwilligersbijdrage gaan betalen.

Vrijwilligers komen alleen voor geld

De bestuursleden Carel Rademakers en Jolanda Meeus zijn de drijvende krachten achter deze maatregel. “Wij hijsen de stormbal,” zegt Rademakers. “Alleen met een betaling kan Madese Boys de leden nog voor vrijwilligerswerk interesseren. Elke keer als wij hen of hun ouders vragen om de handen uit de mouwen te steken, krijgen wij ‘nee’ te horen.

Lootjes verkopen kan ook

“Als de club mensen moet gaan aannemen, dan moeten wij die betalen. Wij kunnen onze leden verplichten om lootjes te verkopen of om vrijwilligerswerk te doen. Wij kiezen voor dat laatste”, stelt Rademakers. “Want er moeten jaarlijks 60.000 uren worden gemaakt om Madese Boys draaiende te houden.”

Krijg het team niet opgestart

Meeus: “Oproepen op de site en werving via flyers hebben niets opgeleverd. De leden denken dat het zo’n vaart niet zal lopen.” Zij is trainer van de allerjongste spelertjes. “De ouders komen kijken maar doen niets dus dan krijg je een team ‘niet opgestart’. Als je aangeeft dat wij om negen uur moeten vertrekken, dan appen zij dat zij liever om kwart over negen gaan.”

Ouders moeten nu kiezen

De ouders kunnen nu elk jaar 60 uur vrijwilligerswerk verrichten of een vrijwilligersbijdrage betalen. “Die zal tussen de 50 en 150 euro gaan bedragen”, schat Rademakers. “Bij de Madese Tennisvereniging draaien leden verplicht bardiensten of zij kopen die af. Bij de Madese Hockey Club moeten de leden vanaf 16 jaar verplicht wedstrijden fluiten. Mogen wij als Madese Boys dan ook eens iets van onze leden vragen?”

