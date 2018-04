Flexibel lidmaatschap en AH Sportactie werken goed

Schaatsvereniging IJsfun merkte een afname van het aantal leden van 4 tot 20 jaar oud. Daarom introduceerde de Haagse club een flexibel lidmaatschap. Je kunt nu 5 lessen of een heel seizoen lid zijn.

Veel sportclubs hanteren het model van een lidmaatschap voor een heel of een half seizoen. Maar bij IJsfun kwamen veel leden pas in het tweede deel van het seizoen binnen.

10 lessen

Daarop pasten de club het aanbod aan. “Wij hebben nu een abonnement voor 10 lessen geïntroduceerd. Zo hoeven nieuwe leden niet voor een heel seizoen te betalen”, legt penningmeester Ad van der Linden uit.

Nieuwe leden kunnen bij IJsfun uit meer dan 10 lidmaatschapsvormen kiezen. Van een 5-rittenkaart tot een gezinsleden lidmaatschap met korting. “Dat is in de loop der jaren zo gegroeid. Kinderen blijven niet meer jarenlang lid van een sportclub, zij willen liever een korte cursus”, stelt Van der Linden.

Leenschaatsen

“Sommige kinderen weten na één les nog niet of ijsdansen of showschaatsen iets voor hen is. Daarom hebben wij iets nieuws bedacht namelijk drie lessen voor 15 euro. De eerste les is gratis, de tweede les kost 5 euro en de derde les 10. Dat geeft de kinderen meer tijd om met de sport kennis te maken.”

Met een subsidie van het Haags Sportinitiatief heeft IJsfun voor 2.000 euro leenschaatsen kunnen kopen. “Dan hoef je niet meteen een paar te kopen als je schaatsen eens een paar keer bij ons komt proberen.”

AH Sportactie

“Dankzij de AH Sportactie zijn er dit jaar veel mensen langs geweest voor een proefles. Wij sluiten het seizoen af met bijna 60 leden terwijl dat er vorig jaar nog 45 waren. Het concept van de AH Sportactie werkte voor ons heel goed.”

“Ons doel is jaarlijks 40 leden die betalen om een heel jaar te schaatsen. Maar wij beginnen elk seizoen met te weinig leden, dit jaar zelfs amper 25.”

Flexibel lidmaatschap werkt

“Gedurende het seizoen neemt het aantal leden toe en halen wij onze doelen toch. Het feit dat er bij IJsfun voornamelijk kinderen schaatsen, draagt ook bij aan het succes van een flexibel lidmaatschap. Omdat veel kinderen willen leren schaatsen, werkt een flexibel lidmaatschap goed.”