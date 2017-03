Een contributieverhoging kan werken maar tot welke prijs

Contributieverhoging om een clubbegroting sluitend te krijgen ligt voor de hand. Maar zijn leden bereid om die te betalen? En zo ja, tot welke prijs? Want vaak hebben clubleden er bezwaar tegen om meer contributie te betalen om de club overeind te houden. Dit ontdekte de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) na onderzoek.

Met name de tevredenheid is voor leden van belang als het gaat om de bereidheid om de club meer contributie te betalen.

Impact

De HAN heeft de impact van een contributieverhoging onderzocht en ontdekte dat:

de bereidheid om meer te betalen afhankelijk is van het inkomen en het opleidingsniveau van de leden;

een club met relatief lage contributie op meer begrip kan rekenen voor een contributieverhoging dan club waarbij de contributie al relatief hoog is;

tevreden leden eerder bereid zijn meer te betalen dan ontevreden leden.

Contributieverhoging ligt gevoelig

Jelle Schoemaker is docent en onderzoeker Sporteconomie aan de HAN: “De nieuwe cijfers sluiten goed aan op de resultaten van eerder onderzoek. Maar zij leverden ook nieuwe inzichten op. Met name de rol die tevredenheid van de leden speelt bij de bereidheid om meer te betalen is van belang.”

De bereidheid om meer te betalen lag in het onderzoek rond de 30%. Schoemaker: “Dit betekent niet dat clubs hun contributie nu ook zomaar kunnen verhogen. Veel leden geven aan hun lidmaatschap op te zeggen bij een contributiestijging. Dus een hogere contributie hoeft dus niet automatisch tot meer inkomsten te leiden.”

Voorzichtig zijn

Er is natuurlijk een verschil tussen wat leden zeggen en wat zij doen. Maar als een contributieverhoging nodig is, dan moet een club ervoor zorgen dat de leden daar begrip voor krijgen. Uit het onderzoek bleek ook dat de meeste leden niet meer of minder vrijwilligerswerk willen doen in ruil voor meer of minder contributie. Het is voor clubs wel nuttig om te weten dat 20 tot 30% van de (vooral wat jongere) leden wel meer vrijwilligerswerk wil doen in ruil voor minder contributie.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!