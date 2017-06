Contributie richting 1.000 euro met 6 uur trainen

De gemeente Tynaarlo verhoogt voor het derde jaar op rij fors de zaalhuur. VAKO Gymnastiek in Vries moet daarin mee. Dit betekent een veel hogere contributie voor de topsport leden die vaker willen en moeten trainen.

“Door de hogere zaalhuur moeten wij de contributie anders gaan innen. Daar zijn onze leden onlangs schoorvoetend mee akkoord gegaan”, vertelt voorzitter Susan Spoelstra van VAKO.

Bezuinigingsprogramma uit 2014

De gemeente Tynaarlo verhoogde in 2015, 2016 en 2017 de huur voor gymzalen en sportzalen steeds met 9%. Deze bezuiniging werd in 2014 door de gemeenteraad zo vastgesteld en moeten de gemeente 50.000 euro per jaar opleveren.

Vaker trainen betekent meer betalen

En op 1 juli as. krijgen de gebruikers opnieuw een verhoging voor hun kiezen. “Wij ontkomen niet langer aan een systeem waarin leden meer betalen als zij vaker trainen”, stelt Spoelstra. VAKO telt 200 leden van wie er 30 tot de selectie behoren.

972 per jaar

De ‘gewone’ leden gaan 19,80 euro per maand (237,60 euro per jaar) betalen voor één uur trainen per week. Maar selectieturners betalen een basisbedrag van 21 euro plus 12 euro voor elk uur extra. Met 6 uur trainen loopt de contributie voor hen dus al gauw op tot 81 euro per maand (972 euro per jaar).

Je moet het er voor over hebben

De oppositie in Tynaarlo waarschuwde er eerder al voor dat inwoners door een hogere contributie, minder zullen gaan sporten. Dat merkt Spoelstra nu nog niet. “Als turnen je passie is zul je het er voor over moeten hebben. En mensen met een laag inkomen kunnen een bijdrage krijgen uit het Jeugdsportfonds.”

Geen alternatief

“Het is ons de afgelopen jaren nog gelukt om het ledental te verhogen. Wij weten niet of nu door het nieuwe contributiesysteem meer leden zullen opzeggen. Maar wij hebben geen alternatief”, stelt Spoelstra. “De gemeente is helemaal gestopt met subsidiëring.”

Lootjes en koek

Natuurlijk kun je weer proberen om met acties extra geld binnen te halen. Maar de mensen worden een beetje actie-moe. Wij kunnen niet elke keer opnieuw het dorp in gaan om voor de club lootjes of koek te verkopen.”

