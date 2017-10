Volledige bestuur vv BMC Berlicum is opgestapt

Het hele bestuur van vv BMC Berlicum is op 13 oktober jl. na de ALV opgestapt. Dat gebeurde nadat een meerderheid van de leden tégen een contributieverhoging van 25 euro per lid per seizoen stemde.

BMC Berlicum heeft 750 leden. De leden zijn het niet eens met een voorgestelde contributieverhoging van 25 euro per jaar, dus is het bestuur in z’n geheel opgestapt.

Opknappen duurder uitgevallen

“Het opknappen van het sportpark en de kantine viel duurder uit dan was begroot”, vertelt de afgetreden voorzitter Wim Klok. Om die reden stelde het bestuur tijdens de ALV een verhoging van de contributie voor.

Betaalde krachten

“Maar BMC Berlicum kent financieel en organisatorisch wat meer knelpunten. Zo is de kantine-omzet vorig seizoen gehalveerd en hebben we steeds meer moeite om vrijwilligers aan te trekken.

Bovendien zitten wij met stijgende onderhoudskosten. Wij hebben nu voor sommige klusjes betaalde krachten moeten laten komen”, vertelt Klok.

“Het is niet zo dat de club bijna omvalt, maar BMC Berlicum heeft wel flink ingeteerd om de reserves. En als er niets gebeurt, kan het op een bepaald moment natuurlijk wel misgaan.”

Schappelijke contributie

Anderhalf jaar geleden ging de contributie ook al omhoog. De jeugd betaalt nu zo’n 130 euro per seizoen en senioren 190 euro. Volgens Klok is de contributie bij BMC Berlicum heel schappelijk als je kijkt naar wat de leden ervoor terugkrijgen. “Maar hoe het nu verder moet, weet ik niet.”

