Hockeyclub Ares Apeldoorn mist 38 mille contributie

Door problemen met het innen van de contributie, mist hockeyclub Ares in Apeldoorn over de afgelopen twee jaar ruim 38.000 euro. Het probleem ontstond na de overstap op een ander systeem.

Ares voorzitter Lou van Noorden geeft aan dat de club niet bedreigd wordt in haar voortbestaan. “Maar het is wel zaak om snel een oplossing te vinden.”

Met de hand

Hockeyclub Ares is in 2016 overgestapt op ClubCollect om de contributie te innen. Tot dan toe werd het lidmaatschapsgeld automatisch afgeschreven van de rekeningen van de leden.

Maar nadat het nieuwe betaalsysteem was ingevoerd, moest de contributie ineens handmatig worden overgemaakt. “Zowel onze leden als het nieuwe bestuur, werden daardoor verrast en het vergde nogal wat moeite om dat euvel te corrigeren”, aldus Van Noorden.

Tekort van 38.000 euro

In januari werden de traag betalende leden van Ares opgeroepen om de contributie alsnog over te maken. Maar daaraan heeft slechts een handjevol leden gehoor gegeven waardoor het tekort tot 38.000 euro is opgelopen.

Begin april van dit jaar meldde het bestuur op de clubsite dat zij nog geld tegoed heeft van 315 leden. Dat komt o.a. doordat er nogal wat onduidelijkheid bestaat over de werking van het nieuwe betaalsysteem. Dat is volgens het bestuur de reden dat veel contributie nog niet is overgemaakt.

Deel van de inkomsten

“Uit voorzorg maken wij doorlopend prognoses van onze financiĆ«le situatie”, stelt Van Noorden. “Daaruit blijkt dat Ares wel degelijk last heeft van de problemen rond de inning van contributie. Deze maakt natuurlijk een essentieel deel uit van onze inkomsten maar het brengt de club niet direct in gevaar.”

Omdat het bestuur nu weet waarom de contributie nog niet binnen is gekomen, kan aan een oplossing worden gewerkt. Maar hoe die eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Ook kan voorzitter Van Noorden nog niet zeggen wanneer Ares de zaken financieel weer op orde denkt te hebben.

