CAO voor sportverenigingen en goed werkgeverschap

De cao voor sportverenigingen geeft clubs duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden en het verhoogt hun aantrekkelijkheid als werkgever. Deze cao toont het kader dat de club goed werkgeverschap van belang vindt.

De voordelen van de cao voor werknemers zijn de zekerheid van inkomen en bescherming van hun belangen, zoals van hun pensioen.

Geen winstoogmerk

Iedere sportclub kan lid worden van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS). Maar dan wel organisaties zonder winstoogmerk en een doelstelling die gericht is op sportbeoefening of -stimulering daarvan, en met een bestuur van vrijwilligers. Commerciële sportorganisaties of bovenlokale instellingen, zoals provinciale organisaties, kunnen dus geen lid worden van de NIDS.

NIDS

De oprichters van NIDS zijn vijf grote sportservice bureaus die zich al van oudsher bezig houden met de cao voor sportverenigingen. Tevens bieden zij ondersteuning van clubs op het vlak van werkgeverschap. Deze bureau’s zijn:

– Sportwerkgever Fryslân;

– Huis voor de Sport Groningen;

– STK Drenthe;

– Sportkader Nederland en

– Sportservice Noord-Brabant

Gekoppelde contracten

Clubs kunnen door toepassing van de cao ook meer gekoppelde contracten voor bepaalde tijd afsluiten. Meer dan nu via de Wet werk en Zekerheid mogelijk is, namelijk 6 contracten binnen 48 maanden.

Voordelen werknemers

De voordelen van de cao voor werknemers zijn de zekerheid van inkomen en bescherming van hun belangen, zoals van hun pensioen. Door lid te worden van de Werkgeversvereniging Netwerk in de Sport kunnen clubs gebruik maken van de cao voor sportverenigingen. Hier hebben zowel de sportclubs als de werknemers baat bij.

Follow @Allesportzaken