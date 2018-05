Nieuwe cao sportverenigingen 2018-2019 is erdoor

De amateursport vormt één van de hoekstenen van onze samenleving want bijna 4,5 miljoen Nederlanders zijn lid van een sportclub. Om hen te laten sporten zijn veel mensen nodig die de clubs besturen, begeleiden en organiseren.

Sportclubs zijn officieus werkgever van vrijwilligers. Maar zij hebben vaak ook een officiële rol als werkgever van bijvoorbeeld trainers, instructeurs of beheerders die een vergoeding krijgen.

Goed werkgeverschap

Werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS) wil goed werkgeverschap voor iedere sportorganisatie mogelijk maken. Via de sector cao Sportverenigingen creëert het NIDS nu de situatie waarin clubs betrouwbaar betaalde krachten kunnen aannemen.

Al begin 2018 bereikten FNV Sport en Bewegen en het NIDS de nieuwe cao Sportverenigingen 2018 en 2019. Het resultaat is voorgelegd aan de leden van het netwerk die hier onlangs mee instemden. Het akkoord is nu verwerkt in de nieuwe cao sportverenigingen 2018-2019.

Afspraken over loonstijging

Gelet op zowel de loonontwikkeling in andere sectoren als de financiële positie van de aangesloten clubs, is nu afgesproken dat de lonen met ingang van 1 september 2018 en 1 september 2019 met 2% zullen worden verhoogd. Andere afspraken in de cao Sportverenigingen hebben betrekking op:

• de meer duurzame inzetbaarheid van mensen op de clubs;

• een campagne gericht op het aantrekken van young potentials bij de bestuurlijke ontwikkeling van clubs en

• een onderzoek naar de behoefte aan medezeggenschap bij sportclubs.

Informatie cao Sportverenigingen

Leden van het NIDS kunnen nu met de cao Sportverenigingen aan de slag. Deze biedt hen o.m. de mogelijkheid om meer geschakelde contracten voor bepaalde tijd af te sluiten dan via de Wet werk en Zekerheid. De WWZ biedt nu namelijk niet de mogelijk om zes contracten binnen 48 maanden te sluiten.

Ook krijgen de leden met vragen op administratief en juridisch vlak, toegang tot de dagelijkse vraagbaak en de servicedesk. De nieuwe cao en meer informatie over het NIDS is te vinden op de website van het Netwerk in de Sport.

Follow @Allesportzaken