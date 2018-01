FC Victoria 1893 Hilversum test met biologische leeftijd

Hoe voorkom je dat bij de voetbaljeugd de laatbloeiers nooit een reële kans krijgen? Over die vraag breken clubs op alle niveaus zich al jaren het hoofd over. Maar een nieuw hulpmiddel dringt nu door in het amateurvoetbal, het meten van de ‘biologische leeftijd’ van kinderen.

FC Victoria 1893 in Hilversum experimenteert met trainingen waarbij kinderen niet bij elkaar worden gezet op basis van hun geboortejaar maar hun biologische leeftijd.

Meer uitdagingen

Een flink uit de kluiten gewassen 10-jarige kan dus zomaar meedoen met 11-jarigen. Maar ook een nog wat kleine 11-jarige kan juist meetrainen met de 10-jarigen. “Zo creëer je meer uitdagingen voor iedereen”, stelt Matthew Wheatley van Victoria.

“Kleinere en lichtere spelers kunnen opeens laten zien wat zij echt in huis hebben. Soms pakken zij zelfs een leidersrol op. Maar bij grotere kinderen, die gewend zijn om veel te doen op basis van kracht, worden weer andere vaardigheden aangesproken.”

Kalendermaandeffect

Om iets aan het ‘kalendermaandeffect’ te doen werken een aantal profclubs al langer volgens de biologische leeftijd. Daardoor domineren kinderen die in de eerste maanden van het kalenderjaar geboren zijn minder de kinderen uit oktober, november en december.

Sportwetenschapper Wouter Frencken: Je hebt ‘vroegrijpers’ en anderen die juist relatief laat hun groeipiek bereiken. En ook het ontwikkelingstempo speelt een rol. Als je pech hebt omdat je én laat in het jaar geboren bent én een laatbloeier, dan is het heel moeilijk om toch in het oog te springen. En dat terwijl die kinderen talentvoller kunnen zijn dan hun biologisch oudere leeftijdgenoten.”

Geen voorspellende waarde

FC Groningen selecteert kinderen daarom niet voor hun 11de jaar voor de opleidingsteams. “Want voor die tijd heeft het selecteren van de beste spelertjes geen voorspellende waarde”, stelt Frencken. “Bij de scouting van iets oudere kinderen houden wij dus rekening met de geboortemaand en de biologische leeftijd.”

Dat vindt ook Wheatley van Victoria 1893 een groot voordeel. “Rond de start van de puberteit beginnen spelers blessures te krijgen. Dus als je beter in kaart brengt wat zij wel of niet aankunnen, dan helpt dat blessures te voorkomen.”

Op gewicht ingedeeld

In de rugbycompetities in Nieuw-Zeeland worden kinderen zelfs op gewicht ingedeeld. Geen teams dus voor kinderen van onder de 15 jaar maar van onder de 55 kilo. Dat doet de rugbybond omdat bleek dat veel kinderen afhaakten omdat zij steeds onder de voet werden gelopen. Daardoor ging voor hen de lol eraf.

