Wim Deetman weg als commissaris bij ADO Den Haag

Wim Deetman vertrekt evenals Martin Jol, per direct als commissaris bij ADO Den Haag. Dat heeft hij vandaag aan ADO en de gemeente Den Haag laten weten. De gemeente betreurt het vertrek van Wim Deetman als commissaris van ADO.

“ Wethouder Tom de Bruijn respecteert de beslissing van Deetman. “Hij heeft zich het afgelopen jaar enthousiast en met passie ingezet voor de belangen van de Haagse club.”

Groot verlies

“Ik heb veel respect voor de manier waarop Deetman zich het afgelopen jaar voor het belang van ADO heeft ingespannen. Het is een groot verlies voor de club dat een commissaris met zo’n staat van dienst vertrekt”, aldus de wethouder voor financiën.

Deetman bereid gevonden

Ruim een jaar geleden zag BenW zich genoodzaakt om gebruik te maken van haar bevoegdheid om bij ADO Den Haag een commissaris te benoemen. De club verkeerde op dat moment in een financiële en bestuurlijke crisis. Deze werd veroorzaakt door het niet nakomen van verplichtingen en toezeggingen door grootaandeelhouder UVS. Wim Deetman werd toen bereid gevonden om deze lastige klus op zich te nemen.

Functioneren lastig gemaakt

In een brief aan de gemeente Den Haag legt Deetman uit waar hij en de andere commissaris Martin Jol, het afgelopen jaar tegenaan zijn gelopen. Hij heeft tevens uit de doeken gedaan hoe hen het functioneren binnen de organisatie zeer lastig is gemaakt. Nu beiden afscheid hebben genomen, blijven alleen tijdelijk voorzitter Ben Knüppe en clubeigenaar Wang Hui over als leden van de RvC.

Begroting naar KNVB

Met het vertrek van deze twee kundige commissarissen zijn de problemen rondom ADO niet opgelost. Op 15 juni as. moet ADO Den Haag een nieuwe begroting naar de KNVB sturen. Daar is op dit moment nog geen zicht op want de gemeente, ADO en HFC ADO Den Haag zijn hierover nog met elkaar in overleg.

