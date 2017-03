Vrijwilligersvergoeding gelijk voor alle uitkeringsgerechtigden

Ook vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen van een sportclub maandelijks een vrijwilligersvergoeding ontvangen van maximaal 150 euro. Deze vergoeding tot maximaal 1.500 euro per jaar, zal niet worden verrekend met hun uitkering. Staatssecretaris Jette Klijnsma zal over enkele weken de regels hiervoor aanpassen.

Klijnsma: “Vrijwilligerswerk is ontzettend waardevol voor de samenleving en voor de vrijwilliger zelf. Dat blijkt ook maar weer op de ‘NL doet’ dag, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.”

Hoogste uitkering

De aanpassing van de regel zorgt ervoor dat de ‘vrijlating onkostenvergoeding’ voor vrijwilligerswerk voor iedereen hetzelfde wordt. Dus ongeacht waarom iemand een bepaalde uitkering ontvangt. Nu gelden daar nog diverse regels voor maar Klijnsma heeft ervoor gekozen om de hoogste uitkering aan te houden.

Veel meer stimulans

In juli 2016 gaf het Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot een reactie op de initiatiefnota ‘Vrijwilligers zijn kampioenen’. Een van haar aanbevelingen was om de vrijwilligersvergoeding bij een bijstandsuitkering te uniformeren tot maximaal 150 per maand. Volgens Bruins Slot zou dit bijstandgerechtigden veel meer stimuleren om vrijwilligerswerk te doen.

Aanpassing per 1 april

Het Kamerlid vond het ook lastig uit te leggen dat de vrijlating van een vrijwilligersvergoeding afhankelijk is van de reden waarom een bijstandgerechtigde vrijwilligerswerk doet. Klijnsma is in deze aanbeveling meegegaan en past de vrijlatingregeling voor de vrijwilligersvergoeding in de bijstand per 1 april as. aan.

Vrijwilligersvergoeding wordt gelijk getrokken

Er zal niet meer worden bekeken of vrijwilligerswerk wordt verricht in het kader van een voorziening die is gericht op arbeidsinschakeling. Het bedrag van de vrijwilligersvergoeding zal gelijk zijn aan de vrijlatingregeling van de Belastingdienst. De aanpassing van de regeling betekent ook dat het vrij te laten bedrag wordt gelijk getrokken aan de maximale vrij te laten vergoeding van de vrijwilligersregeling in de Werkloosheidswet.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!