Omnivereniging sv Harfsen wil splitsen in drie sportclubs

Omnivereniging sv Harfsen wil zich juridisch splitsen in drie sportclubs. Als de plannen daarvoor op 12 december tijdens een BALV worden goedgekeurd, heeft Harfsen op 1 januari as. een voetbal-, een tennis– en een gymnastiekvereniging.

Een tegengeluid in een tijd van fusies tussen sportclubs. Omnivereniging Harfsen in het Gelderse Lochem, wil zich juridisch splitsen in drie sportclubs.

Oude wens

“De wens om te splitsen leeft al enkele jaren”, zegt Wessel Ruiterkamp, voorzitter van het hoofdbestuur. “Daarom zijn wij al sinds 2016 met de drie afdelingsbesturen aan de slag om dat voor elkaar te krijgen.”

Vertrek volleybaltak

De wens om te splitsen werd groter na het vertrek van de volleybaltak bij sv Harfsen. De volleyballers fuseerden met Tornado uit Almen en gingen verder onder de naam Forza. “Na het vertrek van de volleyballers heeft het bestuur de huidige structuur onder de loep genomen”, stelt Ruiterkamp.

Geen meerwaarde

“Veel leden zoeken niet het hoofdbestuur op maar gaan direct naar hun afdelingsbestuur. Dus vroegen wij ons af wat de meerwaarde was van de omnistructuur. Want die maakt de ledenadministratie bijvoorbeeld ingewikkeld omdat wij te maken hebben met drie sportbonden”, aldus Ruiterkamp.

Beslissingen en aansprakelijkheid

“En het presenteren van de jaarcijfers is ook gecompliceerd. De ene club heeft een uitgebreid jaarverslag, de ander niet. Een andere knelpunten is de financiële aansprakelijkheid. Maar ook het feit dat leden van de ene tak een beslissende stem kunnen hebben in zaken van een andere tak.”

Sv Harfsen geen fusieclub

Sv Harfsen begon ooit als voetbalclub maar kreeg geleidelijk meer afdelingen. Ruiterkamp: “Sv Harfsen is geen fusieclub, wij zijn eigenlijk uit elkaar ontstaan. En als de splitsing er komt, moeten wij elkaar ook gewoon blijven opzoeken.”

“Na een splitsing kunnen de drie nieuwe clubs hun beleid veel beter op hun leden afstemmen. Maar waar mogelijk moeten wij wel blijven samenwerken, op welk gebied dan ook”, besluit Ruiterkamp.

