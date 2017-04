Wanneer kun je als bestuur een lidmaatschap opzeggen?

Bij een conflict beschuldigt een clublid regelmatig een bestuur. En zo’n verschil van mening wordt vaak niet alleen binnen de vereniging uitgevochten. Vaak wordt een club naar buiten toe ook in een kwaad daglicht gesteld. Kun je als bestuur dan het lidmaatschap opzeggen?

Watersportvereniging de Amer Volgens een lid vanzou er water worden verbruikt buiten de watermeter om, zou er gesjoemeld worden met de inkoop en verkoop van dranken en versnaperingen.

Motie van wantrouwen

Schoonmakers zouden zwart worden betaald, evenals de kosten voor ligplaatsen. Het lid diende een motie van wantrouwen in die in een alv werd afgewezen. Hij werd daarop door het bestuur uitgenodigd om zijn klachten te bespreken maar de man ging daar niet op in. Hij stuurde wel brieven naar de FIOD en de watersportbond waarin hij het bestuur beschuldigde van fraude.

Beschuldiging aannemelijk maken

Daarop zegde het bestuur van De Amer het lidmaatschap van de man op. Het lid stapte vervolgens naar de rechter om deze opzegging te laten vernietigen. Hij verloor deze zaak echter want wie stelt moet bewijzen. Hij moest op zijn minst aannemelijk maken dat zijn beschuldigingen waar zijn. Dat kon hij niet maar hij ging desondanks in hoger beroep.

Het hof stelde “dat de niet onderbouwde beschuldigingen te persoonlijk en te ernstig van aard waren. Van het bestuur kon in redelijkheid niet worden verwacht dat zij het lidmaatschap lieten voortduren.” Het hof liet de beslissing van de rechter in stand.

Niet zonder meer opzeggen

Ga niet zonder meer over tot het opzeggen van het lidmaatschap als een clublid zich negatief uitlaat over het bestuur. Rechters draaien namelijk regelmatig opzeggingen terug, vaak met een dwangsom of met een schadevergoeding. Laat een situatie dus altijd even goed extern beoordelen. Dat voorkomt rechtszaken en er zijn ook andere mogelijkheden om een lid tot de orde te roepen.

