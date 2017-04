Een biercontract moet je nooit zelf uitonderhandelen

Sportclubs hebben vaak een biercontract met een brouwerij maar 90% van die contracten kan (veel) beter en goedkoper. En directeur Tom van Erven Dorens van Biercontract.nl weet waar hij over praat. Hij sloot namelijk zelf jarenlang biercontracten af voor een grote brouwerij. En besparingen tot 50% zijn vaker regel dan uitzondering.



reageren Pré-Scan van 56 euro gratis (!) Het clubkader weet meestal niet wat er in een biercontract allemaal mogelijk. Dus maakte wij een deal met Biercontract. De eerste 10 sportclubs diekrijgen de

5 redenen

En Van Erven Dorens spreekt bijna altijd al ’s avonds of in het weekend af op de club. Overdag is voor bestuurders vaak lastig. Maar wat zijn voor clubbestuurders nou de belangrijkste redenen zijn om niet even met een brouwer te praten over het biercontract:

de relatie met de brouwerij (vaak ook sponsor)

Van Erven Dorens: “Die is waardevol en die laten wij dan ook altijd heel”;

(vaak ook sponsor) Van Erven Dorens: “Die is waardevol en die laten wij dan ook altijd heel”; de papieren rompslomp

Van Erven Dorens: “Dat is ook gedoe, daarom doen wij dat voor u”;

Van Erven Dorens: “Dat is ook gedoe, daarom doen wij dat voor u”; er zit al zoveel vrije tijd in de club

Van Erven Dorens: “Ik weet precies hoeveel, ik ben zelf ook bestuurslid”;

Van Erven Dorens: “Ik weet precies hoeveel, ik ben zelf ook bestuurslid”; om nou iemand van buiten te halen voor zo’n biercontract

Van Erven Dorens: “Is natuurlijk zo maar het gaat jarenlang wel om veel geld;

jarenlang wel om veel geld; Wij doen het zelf wel even

Van Erven Dorens: “Bestuurders krijgen geen handigheid in het optimaliseren van een biercontract. Daarvoor doen zij het gewoon niet vaak genoeg. Wij doen niets anders.

Meer korting en sponsoring

Biercontract krijgt vaak tenenkrommend slechte contracten onder ogen. En Van Erven Dorens zit nu aan de andere kant van de tafel en helpt clubs juist aan het beste contract. Hij kent de valkuilen en zijn advies levert clubs daardoor vaak veel geld (en extra sponsoring) op. De besparingen variëren van 1.200 tot soms wel 8.500 euro per jaar.

Kleine lettertjes

Biercontract adviseert (en onderhandelt voor) clubs, ook over de kleine lettertjes. “Een aflopend contract bleek eens vol te staan met achterhaalde voorwaardes. Die werden weg onderhandelt. Gevolg: een jaarlijkse besparing van vele duizenden euro’s. En de goede relatie met de brouwer bleef natuurlijk volledig overeind.”

Quick scan

Een Friese klant wilde ooit een ‘Quick Scan’ van Biercontract. Alle papieren werden doorgenomen en al meteen bleek de club maar 30 euro hectoliter korting te krijgen. En dat terwijl dat voor hun bieromzet zo’n 80 euro had moeten zijn. “Na de onderhandelingen zat de klant natuurlijke met een brede grijns op z’n gezicht.” En dat kan ook uw grijns worden!

Follow @Allesportzaken