Motie van wantrouwen bestuur RKVV Roosendaal

Het dagelijks bestuur van RKVV Roosendaal zal tijdens de ALV op 27 oktober as. opstappen. Tegen de voorzitter, penningmeester en secretaris is door 16 leden een motie van wantrouwen ingediend.

“De motie van wantrouwen is zonder toelichting ingediend”, stelt secretaris Dirk van Loon. Hij heeft wel een vermoeden op welke de plek de schoen wringt maar daar wil hij niets over kwijt.

Motie zonder redenen

“Er is niet aangegeven om welke redenen de motie is ingediend. Wij hebben in de afgelopen week drie keer geprobeerd om met de indieners een afspraak te maken. Maar zij willen de inhoud ervan pas in de komende ALV toelichten. En de geruchten die wij horen, krijgen wij ook door niemand bevestigd.”

Vrijwilligers en bestuurders

De motie van wantrouwen is ondertekend door een aantal vrijwilligers en twee voormalige bestuurders. “Dat zijn mensen die belangrijk zijn voor de club, sommigen zijn zelfs al 50 jaar lid.” Om die reden doet het protest de bestuursleden veel. Het bestuur meldt dat er nu wel een abrupt einde is gekomen aan de vernieuwingsslag van de club.

Weerstand voor overgang

Van Loon: “RKVV Roosendaal maakt een overgang door naar een meer professionelere club. Wij realiseren ons dat de nieuwe opzet tot weerstand kan leiden. Wij hebben ons ook afgevraagd of de huidige manier van werken nog wel van deze tijd is. En wij vinden nog steeds van niet.”

Bestuur is bijgepraat

De drie leden van het dagelijks bestuur maken deel uit van het algemene bestuur met 12 leden. Van Loon: “Het bestuur is over de motie van wantrouwen bijgepraat en wij vragen niemand om solidair te zijn. Iedereen moet zijn eigen keuzes maken maar natuurlijk wel in het belang van de club.”

Wat er zal gebeuren als het bestuur tijdens de ALV geen steun krijgt van de overige leden, weet Van Loon niet. “De situatie is nu in elk geval zo dat wij onze functies neerleggen.”

