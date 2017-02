Gedeeltelijk blind door mishandeling in de GVVV-kantine

De 54-jarige Veenendaler Jan van G. sloeg in april 2016, in de GVVV-kantine een clubgenoot het licht uit een van zijn ogen. Tegen Van G. is op 17 februari jl. bij de rechtbank in Utrecht een werkstraf van 240 uur geëist vanwege mishandeling.

Het slachtoffer en de verdachte raakten betrokken bij een woordenwisseling. Van G. stelde dat hij had geprobeerd om een ruzie te sussen, dat hij naar beneden werd geduwd en hij daarop uithaalde.

Aan één oog blind

Het slachtoffer kreeg een kapot bierglas in zijn gezicht. Hij is na deze mishandeling al vier keer geopereerd maar blijft vermoedelijk aan één oog blind. Pas begin februari is hij weer aan het werk als voeger in zijn eigen bedrijf. Door zijn verminderde gezichtsvermogen is hij bang dat hij zijn werk zal moeten opgeven.

Voor ik het wist

Het slachtoffer verklaarde tegenover de politie dat hij die bewuste dag poolshoogte ging nemen toen hij van zijn vrouw hoorde dat een vriend de GVVV-kantine ruzie had. “Ik tikte de dader op zijn schouder en voor ik het wist was ik te pakken genomen. Het leven van mij en mijn gezin staat volledig op z’n kop.”

Getuigen van de mishandeling

De verdachte stelde dat hij niemand met een glas heeft geslagen. Diverse getuigen hebben echter verklaard dat de verdachte wel degelijk een glas op een tafel kapot sloeg en toen uithaalde naar het slachtoffer. “Hier zitten mensen bij van de voetbalclub die ik al 20 jaar ken en die vertellen dingen die niet kloppen. Waarom?”, reageerde de verdachte.

Misschien niet zo bedoeld

Het is volgens de aanklager niet te bewijzen of de verdachte bewust op een mishandeling uit was toen hij uithaalde. Daarom eiste hij geen straf voor opzettelijke, zware mishandeling maar 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 22.500 euro betalen. “Hij heeft dit misschien niet zo bedoeld maar hij heeft het wel gedaan”, aldus de aanklager. De rechter doet op 3 maart uitspraak.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!