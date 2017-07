Jong bestuur keert het tij bij vv Meedhuizen

Voetbalvereniging Meedhuizen, even ten zuiden van Delfzijl, groeit tegen de krimp in. Een jong bestuur en een relaxte sfeer bij de club trekt jonge leden aan, zelfs van ver buiten het eigen dorp.

Nog niet zo lang geleden was de club op sterven na dood. Maar sinds medio juli heeft vv Meedhuizen weer meer dan 120 leden. Dat is bijna een verdubbeling in twee jaar tijd.

Nieuwe aanwas

Ruim 120 leden in een dorp met op de kop af 385 inwoners. Het lijkt er op dat een op de drie Meedhuizers ineens is gaan voetballen. “Maar dat is natuurlijk niet zo”, lacht voorzitter Willem Oolders. “Nee, de nieuwe leden komen uit de wijde omtrek, tot uit Italië. Aanwinst Edy Silva speelde als talent bij Lazio Roma. Zijn werk bracht hem naar Delfzijl.”

Jong bestuur, nieuw probleem

De nieuwe leden komen vooral uit omliggende plaatsen als Woldendorp, Siddeburen, Delfzijl en Appingedam. “Vv Meedhuizen heeft nu acht teams en met één team zijn we na tien jaar terug in de 5de klasse van de KNVB. De groei levert wel een nieuw probleem op want met die groei hebben wij ook behoefte aan meer vrijwilligers”, stelt Oolders.

Werk gaat voor

Tweeënhalf jaar geleden stond de club voor de keuze om te stoppen, te fuseren of te privatiseren. Er werd gekozen voor de laatste optie en dus nam de club het sportpark over van de gemeente en een jong bestuur nam het roer over. “De groei zit hem vooral in de sfeer. Als je bij ons een avond niet kunt trainen omdat je moet werken, dan betekent dat niet dat je niet wordt opgesteld. Het werk gaat bij ons gewoon voor.”

Eerste traint met de jeugd

“De spelers van het eerste trainen beurtelings met de jeugd mee. Je bent hier geen nummer en er is aandacht voor iedereen, ook voor de mindere talenten. De prestaties worden niet uit het oog verloren maar plezier in voetbal staat voorop. “Een belangrijke factor van de opbloei is dat de club weer een kantine heeft. Want ook bij de vv Meedhuizen is de derde helft belangrijk.

