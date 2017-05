Aanvraag stimuleringsbudget Grenzeloos Actief geopend

In Nederland wonen circa 1,7 miljoen mensen met een beperking. Deze mensen sporten aanzienlijk minder dan mensen die geen beperking hebben. Maar een sportaanbod op maat kan daar voor hen verandering in aanbrengen. En daar kunnen sportclubs via Grenzeloos Actief een bijdrage van bijna 1.000 euro voor aanvragen.

Gun iedereen op de club het plezier van sporten! Van 1 januari 2016 t/m 31 december 2018 is een budget van 400.000 euro beschikbaar voor circa 10 sport- en beweegaanbieders per regio.

Budget via Grenzeloos Actief

Er zijn veel sportclubs die aan de slag willen met het ontwikkelen van activiteiten voor mensen met een beperking. Die clubs kunnen financieel een steuntje in de rug krijgen via het stimuleringsbudget van Grenzeloos Actief. Dit budget is ook beschikbaar voor aanbieders van sport- en beweegactiviteiten zonder een competitie-element.

Maar ook aanbieders buiten de georganiseerde sport en sportbonden die niet zijn aangesloten bij NOC*NSF, kunnen een een bijdrage aanvragen. Aanbieder die dat willen doen kunnen hulp ter waarde van maximaal 950 euro krijgen.

Aanvragen sportstimuleringsbudget

Sport- en beweegaanbieders kunnen de voorwaarden voor de aanvraag en het aanvraagformulier nu downloaden. Het beschikbare budget is bestemd voor de uitbreiding of de versterking van het sport- en beweegaanbod op een club. Indien een bijdrage wordt toegekend, wordt deze betaald via NOC*NSF.

Mooi beeld

Voor de aanvraag is wel altijd instemming van de contactpersonen van sportbonden en/of van regiocoaches of provinciaal consulenten nodig. Ter illustratie geven de verhalen van ‘No Limits Gym‘ en Volleybalclub Hoofddorp een mooi beeld over de manier waarop een club het stimuleringsbudget van Grenzeloos Actief in kan zetten.

