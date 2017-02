Geroyeerd en afgemeld! Je hebt te weinig loten verkocht!

Een voetballertje van 10 jaar oud uit Bladel mag nooit meer voetballen bij zijn club vv Bladella. Het jongetje verkocht geen 25 maar slechts 10 lootjes à 1 euro voor de Nieuwjaarsloterij. De club bevestigt dat er om die reden nog drie jeugdspelertjes zijn geroyeerd. Gaat het wel goed bij Bladella?

Omroep Brabant In een brief, die in handen is van, meldt Bladella “dat een deel van de jeugdleden verplicht is om voor 25 euro lootjes te verkopen.”

Geroyeerd en afgemeld

Toen bleek dat het mannetje slechts 10 lootjes had verkocht, wilde de club dat hij 15 euro extra zou overmaken. Dat weigerde zijn moeder. Kort daarop kreeg haar zoontje een brief waarin stond dat hij werd geroyeerd als lid van vv Bladella. De club heeft het jongetje ook afgemeld bij de KNVB. Haar zoontje is erg aangedaan door de brief. “Hij vindt het stom, heeft er twee dagen hoofdpijn van gehad en moest overgeven”, zegt zijn moeder.

Extra inspanning geeist

In een brief van Bladella over de Nieuwjaarsloterij stelt de club dat “van jeugdleden mag worden geëist dat zij zich ook op een andere manier inspannen voor de club. De jeugdleden uit de categorieën O15, O13 en O11 die niet voor 25 euro loten verkopen dienen 25 euro extra contributie bij te dragen.”

Geen uitzonderingen

Bestuurslid jeugdzaken Pim Lavrijsen laat weten dat er vier kinderen zijn geroyeerd omdat ze niet voldoende lootjes hebben verkocht. “We hebben regels en daarop maken we geen uitzondering. Dat zou ook niet eerlijk zijn richting andere leden en ouders”, zegt hij. “Ouders hebben de kans gekregen om het op een andere manier op te lossen maar wat hem betreft kent dit hele gebeuren alleen verliezers.”

Punt in de bestuursvergadering

Het jongetje zat 4,5 jaar bij zijn club en was dit jaar voor het eerst verplicht om lootjes te verkopen. Lavrijsen: “Het is niet zo dat het jongetje nooit meer bij de club kan voetballen. In de komende bestuursvergadering zullen we het hier zeker over hebben. De regel is opgesteld om jeugdspelers te leren dat er tegenover een lidmaatschap een tegenprestatie staat.”

Volg je ook @Allesportzaken?