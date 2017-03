Duits onderonsje op kunstgrasvelden van NEC Delfzijl

De kunstgrasvelden van vv NEC Delfzijl zijn tijdens de wintermaanden tot over de landsgrens in trek. Ook het afgelopen weekeinde kwamen er weer Duitse teams langs om op ‘Kunstrasen’ te spelen. Lekker weer om voetbal te kijken was het niet maar toch werd er een heus ‘Testspiel’ afgewerkt.

Het tweede van NEC Delfzijl speelde vriendschappelijk tegen Duitse JFL Leer U19. Van dit voetbaltoerisme kijkt niemand hier op. “Soms staat de parkeerplaats vol met Duitse nummerplaten.”

80 euro per wedstrijd

In januari liet wedstrijdsecretaris Antoon Velis de twee kunstgrasvelden nog voor 600 euro sneeuwvrij maken. Die kosten haalt club er makkelijk uit. De vraag naar de velden van NEC Delfzijl is groot en de Duitsers betalen 80 euro per wedstrijd. De club heeft al 16 clubs uit Ostfriesland mogen begroeten sinds Velis ooit met Germania Leer een oefenwedstrijd organiseerde.

Altijd gastvrij

“Zij willen allemaal mijn telefoonnummer hebben, want zij komen hier graag naartoe”, zegt Velis. En dat beaamt Mario Rauch van Germania Leer. Hij was eind februari te gast om nota bene tegen zijn landgenoten van Sv Holtland te spelen. “Wij worden hier altijd gastvrij ontvangen. Maar wij spelen ook graag tegen Nederlandse teams vanwege het feit dat die wat technischer voetballen dan wij.”

Tot je enkels in het water

“Bij ons heb je vrijwel geen kunstgrasvelden”, vertelt Martin Hut van JFL Leer. “Op onze velden sta je nu tot je enkels in het water dus is het perfect dat wij bij NEC Delfzijl terecht kunnen. En wij krijgen ook nog thee in de pauze.” Over de rubberkorrels maken zij zich geen zorgen. Hut onderschrijft van harte de kop in de Ostfriesen-Zeitung. “Das Schlaraffenland für Winterkicker”, het sprookjesland voor wintervoetballers.

