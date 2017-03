Bestuurswerk bezorgt slechts 10% van het clubkader stress

De helft van de Nederlandse sportclubbestuurders krijgt veel energie van hun bestuurswerk en slechts 10% van hen ervaart stress. Dit blijkt uit een peiling onder clubbestuurders die medio 2016 werd gedaan door het Mulier Instituut en Nyenrode Sports Inc.

Iets meer dan de helft (55%) van de verenigingsbestuurders ervaart werk voor de club niet als erg belastend. En 70% van hen heeft er zelfs helemaal geen stress van.

Voorzitters en penningmeesters

Bestuursleden van clubs met meer dan 100 leden en clubs met een eigen accommodatie en/of kantine, krijgen vaker energie van hun bestuurswerk dan bestuursleden van kleinere clubs en clubs zonder eigen accommodatie. Bestuursleden van de grotere clubs besteden ook veel tijd aan hun bestuurswerk. Met name voorzitters krijgen veel energie van hun bestuurswerk. Voornamelijk voorzitters en penningmeesters ervaren het bestuurswerk niet als belastend of stressvol.

Goede sfeer

Vooral voorzitters en penningmeesters zijn van mening dat binnen hun bestuur een goede sfeer heerst. Secretarissen en overige bestuursleden zijn iets terughoudender. Drie kwart van de clubbestuurders is bereid om het bestuurswerk neer te leggen als dat de club ten goede zou komen. Dit geldt voor de voorzitters nog iets vaker dan voor de andere bestuursfuncties.

Daadkrachtig

Bijna driekwart van de bestuurders vindt hun bestuur daadkrachtig. Bestuursleden die niet tot het dagelijks clubbestuur behoren zijn daarover iets kritischer. Slechts een enkele bestuurder vindt dat het bestuur zich actiever zou moeten opstellen en minder zou moeten vergaderen. Bestuursleden bij kleine sportclubs herkennen zich hier niet in.

Tevreden over bestuurswerk

Bestuursleden zijn tevreden over hun functioneren en dat van hun clubbestuur. Het werk voor de club kost behoorlijk veel tijd maar levert ook energie op. Bestuurders kiezen vaak vrijwillig voor bestuurswerk dat hen past. Door die vrijwilligheid nemen zij makkelijk afscheid van hun taak. Het is de vraag of de clubleden net zo tevreden zijn over het bestuur als het bestuur zelf.

