Haalt ATV de Hertenkamp 2018 wel met 500 leden?

Tennisvereniging ATV de Hertenkamp in Assen heeft dringend nieuwe bestuursleden nodig om te voorkomen dat de club opgeheven moet worden. Als er geen nieuwe mensen kunnen worden gevonden is de kans klein dat de club 2018 haalt. Maar loopt het echt zo’n vaart?

“De nood is hoog’’, zegt voorzitter Willem Färber. “Onze club heeft zo’n 500 leden en bestaat 125 jaar. Maar wij hebben slechts vier bestuursleden en dat zijn er te weinig.”

Geen besluiten nemen

“Wij mogen geen besluiten meer nemen”, legt Färber uit. “En als dit nog even zo door duurt hebben wij formeel geen recht meer om club te zijn. Wij hebben 500 leden dus opheffen zou heel onlogisch zijn.”

Is de sfeer op ATV de Hertenkamp wel goed

De afgelopen tijd haakten meerdere bestuurders af. Een van hen hield het voor gezien omdat hij vanwege de constante negatieve kritiek van enkele leden niet meer gemotiveerd was. “Maar als er steeds mensen zonder vervanging stoppen, dan kom je in de problemen”, vertelt Färber.

Tennisschool en G-tennis

De komende tijd moet worden besloten of de club door gaat met de huidige tennisschool en met G-tennis. “De Deerhunters organiseren allerlei activiteiten voor de club maar deze overeenkomst loopt volgend jaar af. Daar moeten wij iets van gaan vinden. Maar wij kunnen geen besluiten nemen, ook niet als die goed zijn voor de club”, zegt Färber.

Eén bestuurslid erbij en wij zijn er

“Je bent als bestuurslid zo’n vier uur per week kwijt aan de club. Vergaderen doen wij maar één keer per maand, maximaal twee uur. Een versterking met twee of drie mensen zou nog mooier zijn maar met één bestuurslid erbij is ATV de Hertenkamp al zoveel verder.”

De club overweegt om te starten met rolstoeltennis. Op 14 mei komt Esther Vergeer daarvoor naar de club om geïnteresseerden de sport te demonstreren. Maar ook over de start met rolstoeltennis mag het bestuur niets beslissen zonder in elk geval een vijfde bestuurslid.

