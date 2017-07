Bestuur vv Actief in Eelde stapt op

Het bestuur van voetbalvereniging vv Actief uit Eelde stapt op. Het bestuur bestaat nu nog uit vier leden en dat is te weinig om een club met 700 leden goed te leiden.

Voorzitter Marcel Bos is per direct gestopt en secretaris Annette de Wit legde haar functie eerder in 2017 al neer. Ook de functie ‘commerciële zaken’ is al enige tijd vacant.

Brandjes blussen

De overgebleven bestuursleden van vv Actief vinden dat de club nu niet goed kan worden bestuurd. “Je bent steeds maar brandjes aan het blussen”, zegt penningmeester Tiemon Boerema. Hij is al meer dan 25 jaar betrokken bij de club. “Het is tijd dat er nieuwe mensen aantreden om de club te gaan leiden.”

Tekst en uitleg

Het huidige bestuur neemt de taken waar tot de algemene ledenvergadering op 2 oktober. Op 11 september krijgen leden van de overgebleven bestuursleden tekst en uitleg over de huidige situatie. Dan willen zij ook met leden over de toekomst van de club praten.

Nieuw elan

Boerema hoopt dat er nieuwe bestuursleden met een nieuw elan aantreden. Vv Actief is de grootste sportvereniging in Eelde en heeft veel jeugdleden. Er klinkt vanuit de spelers en leden regelmatig kritiek op het bestuur. Zo zouden er een tekort zijn op de kantine-inkomsten. Er zijn er echter maar weinig onder hen die bereid zijn om een bestuursfunctie te vervullen.

Andere mentaliteit

“Onzin verhalen”, stelt de penningmeester. “Het probleem met de kantine is al lang opgelost. Het bestuur weet ook van de vermeende onvrede maar er staat niemand op om daar wat aan te doen. “De mensen zeggen allemaal het te druk te hebben.”

“Ik heb toch het idee dat de mentaliteit bij vv Actief wat anders is dan in bijvoorbeeld in Valthermond”, zegt Boerema. “Daar nemen mensen een week vrij om een nieuwe kantine voor de club te bouwen. Ze krijgen wat bier en frikandellen en het gebouw staat er.”

