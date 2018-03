Bestuur vv Katwijk neemt afstand van relschoppers

De wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en vv Katwijk werd op 17 maart jl. tijdelijk gestaakt. Supporters van beide clubs raakten slaags op de tribune. Het bestuur van vv Katwijk gaat nu de beelden van de rellen bestuderen.

Katwijk veilig Onlangs ondertekenden de vijf Katwijkse voetbalclubs het convenant ‘’ om het plezier en de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. Dat vraagt om verdere uitwerking.

Angstige momenten

In een verklaring stelt vv Katwijk voorzitter Mart Vergouwen: “Vele supporters en met name de jongsten, hebben enkele angstige momenten meegemaakt. Het bestuur van Rijnsburgse Boys biedt hen excuses aan dat de supporters van vv Katwijk niet in een afgeschermd vak waren geplaatst.”

Vv Katwijk in diskrediet gebracht

“Supporters apart zetten was voor eerdere wedstrijden tussen onze eerste elftallen tot nu toe nooit nodig. Het bestuur van vv Katwijk betreurt de gebeurtenissen dan ook ten zeerste. Wij nemen afstand van de enkelingen die deze rellen hebben veroorzaakt. Zij hebben daarmee de club en de echte supporters in diskrediet gebracht.”

Duidelijke beelden

Er zijn duidelijke beelden gemaakt van wat er is gebeurd en die zijn al door en met het bestuur van Rijnsburgse Boys gedeeld. De komende dagen zal door beide besturen en de Politie van Katwijk onderzocht worden wie verantwoordelijk waren voor de rellen.

“Daarnaast zullen wij bepalen welke maatregelen wij moeten gaan nemen om de toeschouwers in de toekomst weer een veilige en gezellige voetbalmiddag te bezorgen”, stelt Vergouwen.

Familiaire karakter

Vergouwen reageert ook op een zogeheten sfeerverslag dat nu op internet circuleert. “Vv Katwijk is een grote familieclub en wij zijn altijd blij met de steun van de supporters. Maar onze leden en de echte supporters moeten niets hebben van het bagatelliseren en verheerlijken van rellen.”

Follow @Allesportzaken