Bij de meeste sportclubs staat de werving en het behoud van vrijwilligers altijd op de agenda. Want zonder hen kan vrijwel iedere club meteen dicht. Maar het werven van vrijwilligers is een kunst en hen aan de club blijven binden ook. Daarom zes belangrijke tips voor het behoud van uw goud.

Het is heel belangrijk om het bestuur en collega vrijwilligers waardering uit te laten spreken. Die kan ook worden uitgedrukt in voorzieningen maar ook in kleinere of grotere attenties.