AZC Zutphen gaf misbruikende trainer tweede kans

Meerdere tafeltennissters zijn in de jaren 80 seksueel in Zutphen misbruikt door hun trainer. De man werd daarvoor door de NTTB tuchtrechtelijk veroordeeld in de jaren 90, maar werkt intussen alweer jaren als vrijwilliger bij voetbalclub AZC Zutphen.

Marjan Olfers Hoogleraar sport en rechtvraagt zich af of een tweede kans na een veroordeling altijd is verdiend. “Het gaat wel om onze kinderen. En als het fout gaat, gaat het vaak verschrikkelijk fout.”

Ongewenste aanrakingen

Het misbruik speelde zich volgens het NPO1 radioprogramma Argos destijds af bij TTV Torenstad. De slachtoffers doen in het programma voor het eerst hun verhaal over het misbruik door de trainer. Maar de man blijkt eerder al, in de jaren 70, in de fout te zijn gegaan bij ZTTC uit Zutphen. Er ontstonden toen zorgen n.a.v. ongewenste aanrakingen door de man.

OM seponeerde aangiften

De man werd in 1997 door de tuchtcommissie van de NTTB veroordeeld voor het ongewenst aanraken van drie 13-jarige jongens en een 15-jarig meisje tijdens trainingen van de Regio Twente. De slachtoffers stapten naar de politie maar het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak.

AZC Zutphen is op de hoogte

De oud-trainer is nu wedstrijdsecretaris van de jeugd van AZC Zutphen. De voorzitter van de club liet aan Argos weten op de hoogte te zijn van het verleden van de man. “Het bestuur heeft echter afspraken met hem gemaakt en wij tolereren ongewenste gedragingen op geen enkele wijze.”

Als het fout gaat

Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers noemt het kwalijk dat na de aangifte in de jaren 90 niet verder onderzoek is gedaan naar de geruchten uit de decennia daarvoor. “Het komt vaker voor dat iemand jarenlang zonder problemen van club naar club in de fout kan gaan.”

Zij vraagt zich af of een tweede kans na een veroordeling altijd is verdiend. “Bij twijfel niet inhalen want het zijn wel onze kinderen. En als het fout gaat, gaat het vaak verschrikkelijk fout.”

