AVG-programma helpt clubs AVG-proof te worden

Op 28 mei 2018 zal de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige privacywet vervangen. De AVG is een inspanningswet waarmee clubs echt op tijd moeten starten.

De AVG vraagt veel documentatie, goede afspraken met derden, databeveiliging en bewuste omgang met de gegevens van de leden.

AVG-programma voor clubs

De stichting AVG voor Verenigingen heeft voor clubs een speciaal AVG-programma ontwikkeld. Via dit programma wordt het bestuur in 15 stappen door alle AVG-vereisten geloodst. De stichting werkt samen met sportbonden om het AVG-programma voor iedere club betaalbaar te houden.

Persoonsgegevens

Iedere club heeft persoonsgegevens nodig, anders kun je geen ledenbestand opbouwen. Maar elke vereniging moet op 28 mei volgend jaar geïnventariseerd hebben over welke persoonsgegevens de club exact beschikt. En de club moet daarvan ook een overzicht kunnen overleggen.

Kernbegrip is ‘verwerken’

Het kernbegrip binnen de nieuwe AVG is ‘verwerken’ waarmee alle handelingen worden bedoeld die met de persoonsgegevens worden uitgevoerd. Zodra de club persoonsgegevens verwerkt (in een bestand, een adressenlijstje voor de nieuwsbrief, etc.) moet de club aan de AVG voldoen.

Best een klus

In het AVG-programma zit een handige checklist waarmee de club exact kan nalopen en aanvinken welke gegevens er worden verwerkt. Het lijkt appeltje eitje, maar het is best veel werk om te inventariseren welke persoonsgegevens de club verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van:

• alle computerapplicaties waarin velden zijn opgenomen met persoonsgegevens;

• persoonsgegevens die zijn ondergebracht bij een externe partijen zoals een administratiekantoor;

• elektronische documenten zoals excel-lijstjes, word-documenten, etc. waar persoonsgegevens in staan;

• alle papieren documenten zoals bijvoorbeeld kopieën van een paspoort of van een rijbewijs

Bijzondere persoonsgegevens

Pas heel goed op met bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn gevoelige gegevens waarvan de verwerking iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Gegevens zoals de politieke voorkeur of gezondheidsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens mogen daarom alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt.

