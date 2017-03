Heeft uw sportclub al een ambassadeur Positief Sportklimaat?

Sportclubs kunnen zelf veel meer hun leden, sportief gedrag, winnen en vrijwilligers in de hand houden. Een clubbestuur kan daar echt iets aan doen, door bijvoorbeeld een campagne “Positief Sportklimaat” te starten. Dat is gemakkelijk, prima betaalbaar en het is nog leuk ook.

Positief Coachen (PC) geeft theatervoorstellingen zodat sportbestuurders zin krijgen om het eens anders te gaan doen. PC is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek samen met praktijkervaringen.

Stap 1: De ambassadeur Positief Sportklimaat

Wordt als sportclub, onderweg naar een positief sportklimaat, lid van PC. Het clubbestuur ondertekent vervolgens een plechtige belofte. Maak via teksten, filmpjes en posters (die PC levert), duidelijk dat de club met een positief sportklimaat aan de slag gaat. Geef duidelijk aan wat het bestuur van de leden verwacht. Stel een ambassadeur ‘Positief Sportklimaat’ aan die met de ondersteuning van PC van alles gaat regelen.

Stap 2: De voorstelling

Haal voor alle trainers, coaches en bestuurs- en commissieleden een voorstelling in huis. En mogelijk later nog een voorstelling voor de ouders van jeugdleden. Wij bouwen de kantine tijdelijk om tot theater. Wij gaan dan uitleggen wat er aan de hand is in de sport. Daarna zorgen wij ervoor dat iedereen zin krijgt om het anders te gaan doen. De voorstelling loopt door in een wekelijks videofeuileton.

Stap 3: De vervolgbijeenkomsten

Na de voorstelling worden er ook vervolgbijeenkomsten gegeven. Drie workshops voor de trainers en coaches en ervoor én erna een workshop voor de bestuurs- en commissieleden. En mogelijk ook een workshop voor de ‘kernouders’ die door de voorstelling enthousiast zijn geworden om een actievere rol te gaan spelen. Iedereen op de club wordt bij de les gehouden om zaken anders te gaan doen én dat vast te houden.

Verschrikkelijke ouders

Bij iedere club wordt er geklaagd over de ouders. De lezing ‘Verschrikkelijke ouders‘ voor (vertegenwoordigers van) sportclubs gaat erover dat ouders verschrikkelijk kunnen zijn maar ook verschrikkelijk belangrijk zijn. En dat het voor club en ouders ook anders kan.

