Vrijblijvendheid rond alcohol via sportclubs is voorbij

Het merendeel van de sportclubs verstrekt minderjarigen nog steeds alcohol. Dat gebeurt zelfs bij maar liefst 82% van de voetbalkantines. “Wij zijn nu de vrijblijvendheid voorbij”, stelt staatssecretaris Blokhuis.

NOC*NSF ​​ is geen voorstander van een alcoholverbod in sportkantines. “Laat volwassenen met elkaar met mate een drankje drinken na een wedstrijd.”

Mystery kids

Het Ministerie van Volksgezondheid liet ‘mystery-kids’ inzetten om te onderzoeken of jongeren van 17 jaar aan de bar van sportclubs bier of wijn konden kopen. Dat lukte bij 75,8% van de tennisclubs, bij 81,2% van de hockeyclubs en bij 82,1% van de voetbalkantines.

Ook kroegen

De sportkantines doen het, vergeleken met andere plekken waar alcohol verkocht wordt, veruit het slechtst. Maar ook in veel kroegen gaat het nog vaak mis. Ook daar kunnen 17-jarigen in bijna 75% van de pogingen gewoon een biertje bestellen.

Ons-kent-ons

De ons-kent-ons sfeer is een van de redenen waarom het in veel sportkantines mis gaat. Dat herkent ook het bestuur van voetbalclub DOSR in Roelofarendsveen. De club werd via lokteams door de gemeente gecontroleerd.

“Bij drie van de vier controles ging het fout”, zegt voorzitter Pim van der Meer. “Iedereen kent de regels maar de praktijk is weerbarstig. Als iemand van 18 jaar een biertje aan een medespelers van 17 geeft, dan is dat bijna niet te controleren”, zegt Van der Meer.

Vrijblijvendheid voorbij

Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis is de tijd van vrijblijvendheid voorbij. Hij wil actie, heldere afspraken en betere handhaving van de regels. Of het verschuiven van de schenktijden naar een later tijdstip. “Ik wacht op het voorstel van de sportbonden.”

Geen alcoholverbod

Ook de KNVB vindt dat de naleving beter moet. “Wij werken graag samen met de staatssecretaris om deze te realiseren.” NOC*NSF​​ wil geen alcoholverbod in sportkantines. “Laat volwassenen met elkaar met mate een drankje drinken na een wedstrijd”, zegt een woordvoerder.

“Samen met de clubs moeten wij zorgen voor een nog betere bewustwording en betere handhaving. Dan zul je zien dat het de komende beter zal gaan”, aldus NOC*NSF.

