Buitenproportionele uitlokking voetbalclubs Nijmegen?

“Als de vrijwilliger vergeet om een ID-bewijs te vragen, loopt de club tegen een boete aan van 1.360 euro. Dit is uitlokking”, vindt de FAN, de federatie van een aantal voetbalclubs in Nijmegen. De clubs kwamen op 16 mei as. bij elkaar om te praten over de ‘te strenge’ controles op de alcoholverstrekking in hun sportkantines.

Nijmeegse SP Dewil dat niet meteen een boete wordt uitgedeeld als een club een jongere alcohol verkoopt. “Eerst moet een gele kaart worden gegeven, dan een rode en daarna pas een geldboete.”

SP wil een getrapt sanctiemodel

De SP wil invoering van zo’n getrapt sanctiemodel bij sportclubs die de regels overtreden bij verkoop van alcohol aan jongeren. De werkwijze zou moeten worden vastgelegd in een convenant. “En boetes moeten kunnen worden terugverdiend als een club bij een volgende controle wel aan de wettelijke vereisten voldoet.” Dit staat in een motie die de socialisten op 17 mei zullen indienen in de Nijmeegse gemeenteraad.

De gemeente is te streng

Met de Nijmeegse sportclubs vindt de SP dat de gemeente Nijmegen te streng is. Bij recente alcoholcontroles in sportkantines hielden acht van de twaalf gecontroleerde clubs zich niet aan de afgesproken regels. En zes van de clubs zouden zelfs voor de tweede keer in korte tijd zijn betrapt.

Buitenproportionele uitlokking

“Als een bar vrijwilliger in de drukte vergeet om naar een ID-bewijs te vragen, dan krijgt de club een boete van 1.360 euro. Dit is buitenproportionele uitlokking” meent Ad Frik, voorzitter van de Federatie van Amateurvoetbalverenigingen Nijmegen (FAN).

Nijmegen lokt overtredingen uit

Bij de controles worden jonge 18-plussers ingezet. De voetbalclubs die lid zijn van de FAN vinden dat de gemeente daarmee de overtredingen uitlokt. De SP wil de clubs tegemoet komen, mede “omdat er maar weinig gemeenten zijn waar zo strikt en scherp bij clubs wordt gehandhaafd als in Nijmegen.”

