Sportclubs in Haarlem laten het lelijk afweten

In veel horecazaken en sportkantines in Haarlem kunnen minderjarigen gewoon een biertje kopen. Op de meeste plekken in het uitgaansleven wordt namelijk niet om een identiteitsbewijs gevraagd.

In september 2017 is onderzocht of minderjarige mystery guests alcohol konden kopen in het Haarlemse uitgaansleven. Dat bleek in 13 van de 24 sportkantines niet al te lastig te zijn.

Uitermate teleurstellend

Voor het onderzoek bezochten minderjarigen 55 horecabedrijven en 24 sportkantines. In 39 horecazaken en 13 sportkantines werd hen alcohol verkocht zonder om een ID bewijs te vragen. De gemeente Haarlem vindt deze uitkomst “uitermate teleurstellend.” En al helemaal omdat het onderzoek vooraf was aangekondigd.

Bijna 3 jaar verder

Alle sportclubs moeten zich al sinds 1 januari 2015 aan de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) houden. Het is dus maar de vraag of Haarlem, nu bijna 3 jaar later, al niet een stuk verder had moeten zijn met de naleving van de wet door haar sportclubs. Want met dit tempo zijn wij er voorlopig nog niet.

Netjes legitimeren

Tot het onderzoek werd besloten na overleg tussen de gemeente Haarlem en KHN, afdeling Haarlem. Beide partijen waren ervan overtuigd dat de Haarlemse horeca jongeren tot 18 jaar netjes om legitimatie zou vragen. Die aanname bleek dus volstrekt onjuist.

Sanctie overwegen

De 37 overtreders hebben een brief gekregen met het dringende verzoek om de regels aan te scherpen. Deze keer bleef het bij een waarschuwing maar binnenkort wordt de controle herhaald. En bij de volgende overtreding kan een maatregel volgens het horeca sanctiebeleid worden overwogen.

Belangrijk onderwerp

Het terugdringen van het drinken van alcohol door jongeren tot 18 jaar, is een belangrijk thema voor de gemeente Haarlem. Gebruik op lage leeftijd is slecht voor de gezondheid en de hersenontwikkeling.

