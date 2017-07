Sancties voor drinkende jongeren bij sv Honselersdijk

Jeugdleden van Sv Honselersdijk die op de club alcohol willen drinken kunnen op strenge sancties wachten. Ook het beschimpen van barvrijwilligers die proberen te handhaven, zal worden aangepakt.

In een brief aan de ouders staat welke sancties de junioren te wachten staan als zij over de schreef gaan. Verplicht fluiten bijvoorbeeld of een schorsing voor één of meer wedstrijden.

Boze ouders

Voorzitter Erik Sosef maakt zich al langer zorgen over het drinkgedrag van jeugdleden. “De situatie is best zorgwekkend. Ouders vinden het maar normaal dat hun kinderen onder de 18 alcohol drinken. En zij worden boos op het bestuur als wij hen hierop aanspreken.

Gevolgen

Enkele vrijwilligers willen zelfs stoppen omdat zij geen verantwoording meer willen dragen voor de gevolgen van drankgebruik door de jeugd. “En omdat zij soms uitgelachen worden als zij er iets van zeggen”, zo staat in de brief.

Flessen wijn

De aanleiding om nu in te grijpen was volgens de voorzitter een ‘Super Saturday’ die uit de hand liep. Jongens van 18 liepen weg met flessen wijn en gaven die aan kinderen van 14 of 15 jaar. De barvrijwilligers verloren in de drukte volledig de controle.”

Politie erbij

En wij hebben als regel dat kinderen na 19:00 uur niet meer in de kantine mogen. Een man die zijn kind toch toeliet, hebben wij verzocht om te vertrekken. Daarop belde hij de politie om te melden dat wij alcohol verstrekken aan minderjarigen. Gelukkig weet de politie dat wij er alles aan doen om te handhaven”, verzuchtte Sosef.

Onzin

Veel ouders vinden de aanpak van alcoholmisbruik maar onzin. “Maar daar gaan wij niet in mee. De sancties zijn fors want het moet afgelopen zijn, de club is uiteindelijk de dupe. Elders worden ook boetes uitgedeeld of worden leden zelfs geroyeerd.”

KNVB

Een woordvoerder van de KNVB laat in een reactie weten: “Sportclubs moeten zich aan de Drank- en Horecawet houden.” Hoe groot de problemen met alcohol bij clubs is, kan hij niet zeggen. “Daarvoor zou je onderzoek moeten doen via mystery guests en zulk onderzoek doen wij niet.”

