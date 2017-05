Voetbalclubs in Nijmegen vinden drankboetes te hoog

Voetbalclubs in Nijmegen komen op 16 mei as. samen om te praten over de ‘te strenge’ controles op de alcoholverstrekking in sportkantines. De Federatie van Amateurvoetbalverenigingen Nijmegen (FAN), waarin de clubs zich verenigd hebben, heeft voor die datum een bijeenkomst uitgeschreven.

FAN-voorzitter Ad Frik: “Veel bestuurders van voetbalclubs in Nijmegen vinden dat er nu te streng wordt gecontroleerd en dat de boetes voor overtredingen te hoog zijn.”

Plannen en ideeën

De voetbalclubs die bij de FAN zijn aangesloten, voeden de federatie met plannen en ideeën. “En wij hebben al veel ideeën”, stelt Frik, voormalig voorzitter van Sportvereniging Orion. “Maar wij komen op de 16de eerst bij elkaar om gezamenlijk een standpunt over de alcoholcontroles te bepalen. Vervolgens gaan wij bespreken of, en zo ja op welke manier wij de gemeente hierover gaan benaderen.”

Acht uit twaalf

Op 6 mei jl. maakte de gemeente Nijmegen bekend dat onlangs bij twaalf voetbalclubs is gecontroleerd of er wel op de juiste manier alcohol werd verstrekt. Bij acht van deze clubs ging dat niet goed omdat er alcohol werd geschonken aan minderjarigen. Voor zes clubs was het zelfs de tweede keer in korte tijd dat zij tegen de lamp liepen.

Je kunt nooit te streng controleren

Elke amateur voetbalclub in de gemeente Nijmegen die lid is van de KNVB, kan ook lid worden van de FAN. Frik: “De voetbalclubs zijn sinds november 2016 vaker gecontroleerd. Nou kun je nooit te streng controleren”, stelt Frik. Maar de vraag is of de gemeente wel voor de juiste insteek heeft gekozen. Dat beleid gaan wij op de 16de gezamenlijk tegen het licht houden.”

