Naleving DHW sportkantines Hoogeveen bedroevend

Jongeren onder de 18 jaar kunnen in sportkantines in de gemeente Hoogeveen simpel aan alcoholhoudende drank komen. Dat blijkt uit een nalevingsonderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn zeer zorgelijk.

Jongere loktieners van onder 18 jaar probeerden bij elf sportkantines alcohol te kopen. In vrijwel alle gevallen werd niet naar het Identiteitsbewijs van de koper gevraagd.

Geen naleving sportkantines

In de horecabedrijven en sportkantines was de naleving op de Drank- en Horecawet zelfs nihil. Het is schokkend dat uitsluitend de bezochte slijterijen het wat beter deden. Twee van de vijf aankooppogingen mislukten nadat er gecontroleerd werd op het ID-bewijs. Bij cafés, sportkantines en slijterijen gezamenlijk, blijkt de naleving na de recente steekproeven slechts 8% te zijn.

Uitkomsten zeer zorgelijk

De gemeente gaf het Bureau Horeca Bijzondere Wetten opdracht om de naleving te onderzoeken. De uitkomst is volgens de onderzoekers objectief en representatief. Ze noemen de uitkomsten ‘zeer zorgelijk’.

Geen heksenjacht ontketenen

Voor BenW van Hoogeveen is de uitkomst van het onderzoek geen reden om een andere afspraak te maken met sportverenigingen en -kantines. BenW willen dat deze zich aan de Drank- en Horecawet gaan houden, ook zonder een heksenjacht te ontketenen.

Voorlichting en ondersteuning

“Wij willen sportclubs bewust maken van hun verantwoordelijkheid m.b.t. de gezondheid van jongeren”, schrijft het college. Die verantwoordelijkheid wil de gemeente bereiken via voorlichting en ondersteuning.

Sportclubs moeten zich echter al vanaf 1 januari 2015 aan de nieuwe DHW houden. Het is de vraag of Hoogeveen ruim 2,5 jaar later, al niet een stuk verder had moeten zijn met haar sportclubs.

“De gemeente verwacht wel dat alle clubs nu zullen gaan meedoen om meer bewustwording tot stand te brengen. De clubs die dat niet doen, riskeren bij een controle een forse sanctie.”

