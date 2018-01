Hockeyclub Zeewolde helderste club van Nederland

Hockeyclub Zeewolde is tot Helderste club van Nederland in 2017 uitgeroepen in de ‘Blijf Helder’ campagne van HEINEKEN. Deze campagne stimuleert verantwoord alcoholgebruik op sportclubs.

HC Zeewolde mag zich dus een jaar lang de ‘Helderste club van Nederland’ noemen. De club wint bovendien een hockeyclinic voor twee leden bij het Nederlandse mannen hockeyteam.

Verantwoord alcoholgebruik

De club ontving de prijs tijdens de nieuwjaarsreceptie waarop gratis 0.0 bier, alcoholvrije cocktails en frisdrank werd aangeboden. HC Zeewolde werd geroemd om de bevordering van verantwoord alcoholgebruik op de club.

KNHB is trots

Haro Valkenburg van de KNHB: “De hockeybond is er trots op dat een hockeyvereniging zich ook dit jaar weer ‘Helderste club van Nederland mag noemen. HC Zeewolde heeft de gelegenheid aangegrepen om initiatieven te starten om op de club verstandig met alcohol om te gaan.”

Campagnemateriaal

Heineken stelt clubs gratis campagnemateriaal ter beschikking maar ook ‘best practices’ via de Blijf helder website. HC Zeewolde laat zien dat ook een middelgrote club veel kan doen om verantwoord alcoholgebruik te bevorderen.

Informatie bijeenkomsten jeugd en ouders

Ingrid Moorlach van HC Zeewolde is blij met de titel. “Wij vergroten bij onze jeugd de bewustwording over alcohol en over het niet drinken onder de 18 jaar. Daarom houden wij ook verplichte informatie bijeenkomsten over alcohol voor jeugd vanaf 15 jaar én voor hun ouders. Wij verkopen op zaterdag ook geen alcohol voor 16:00 uur en daarover zijn onze mensen achter de bar uitvoerig ingelicht.”

Bijna 200 clubs

In 2017 namen bijna 200 clubs deel aan de Blijf Helder campagne die verantwoord alcoholgebruik op sportclubs wil bevorderen. Elk jaar wint de club die zich het meest actief en creatief inzet voor dit thema. De campagne heeft de steun van de KNVB, de KNLTB en de KNHB.

Follow @Allesportzaken