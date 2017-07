Convenant alcoholmatiging door HMHC ondertekend

De Hattemse Mixed Hockey Club (HMHC) en de gemeente Hattem hebben op 20 juli het convenant alcoholmatiging sportclubs ondertekend. Hiermee geven de club en de gemeente aan zich in te zetten voor beperking van het alcoholgebruik door jeugdleden.

Het convenant komt voort uit de Drank- en horecaverordening en het Preventie- en handhavingsplan alcohol van de gemeente.

Alcoholmatiging voor jeugdleden

HMHC gaat al geruime tijd volgende de principes uit het convenant alcoholmatiging te werk. Zo wordt er op zaterdag geen alcohol geschonken en op zondag pas na 16:00 uur. Maar de club besteedt ook aandacht aan het verantwoord alcohol schenken door barvrijwilligers.

Afspraken en werkwijze

Met de ondertekening van het convenant zijn zowel de werkwijze als de afspraken hierover tussen gemeente en HMHC vastgelegd. De clubs die het convenant ondertekenen verbinden zich o.a. aan de volgende aspecten:

– het promoten van het drinken van alcoholvrije drank;

– alcoholvrij drank goedkoper maken dan alcoholhoudende drank;

– het wijzen van trainers, coaches en ouders op hun voorbeeldfunctie;

– gedragsregels over alcoholgebruik met leiders en trainers vastleggen en benadrukken;

– het organiseren van wedstrijden voor de jeugd tot 18 jaar buiten de schenktijden

Controle via steekproeven

De gemeente Hattem ondersteunt de clubs via een IVA-training voor alle nieuwe barvrijwilligers. Maar ook door clubs te informeren over de eisen rond het alcoholbeleid en het schenken van alcohol. De gemeente stelt ook promotiemateriaal beschikbaar en zal steekproefsgewijs controleren of aan wet- en regelgeving wordt voldaan.

Vier jaar geldig

De afspraken tussen de club en de gemeente zijn vier jaar geldig. Na deze periode wordt met de sportclubs overlegd hoe en of het convenant goed is gevolgd. De HMHC is overigens niet de eerste sportclub in Hattem die een zo’n convenant heeft ondertekend. In 2015 deden de voetbalverenigingen vv Hattem en sv Hatto Heim dat ook al.

