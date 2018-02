Gaat het nieuwe Feyenoordstadion geen bier verkopen?

Het is nog niet zeker of er in het nieuwe Feyenoordstadion er komt of niet. En nu lijkt het ook nog niet zeker te zijn of er, als het stadion er wel komt, ook alcohol zal worden verkocht.

BenW van Rotterdam heeft, naar aanleiding van vragen van Leefbaar Rotterdam, aangegeven dat nog niet zeker is of er in het nieuwe Feyenoordstadion bier zal worden getapt.

Veiligheidssituatie

BenW vindt dat de verkoop van alcohol “in het kader van de gehele veiligheidssituatie” zal moeten worden beoordeeld. In de Kuip mag het zakelijk deel van de supporters nu wél een biertje drinken maar de bezoekers van de andere vakken niet.

“Dat is krom”, zo stelde raadslid Luuk Wilson. Hij vroeg zich af of in de exploitatie van de toekomstige Kuip rekening gehouden gaat worden met alcoholverkoop. Ben W stelt dat “in de business cases rekening is gehouden met de verkoop van consumpties, los van het feit of die alcoholisch zijn.”

Wachtrijen

Wilson stelt dat er voor het nieuwe stadion wordt uitgegaan van de consumptie van meer eten en drinken. BenW stelt dat “de toename in de business case niet wordt verklaard door de eventuele verkoop van alcohol maar door de verbeterde situatie in het nieuwe stadion.”

“De Kuip heeft nu slecht bereikbare horeca-uitgiftepunten, een slechte routing en te weinig verkoopmeters. Daardoor worden nu te weinig consumpties verkocht. Met een groter stadion, kortere wachtrijen en meer counters gaat deze besteding zeker omhoog”, aldus BenW.

Absurde tweedeling

“Het huidige beleid leidt tot een tweedeling van de supporters. Als je portemonnee groot genoeg is mag je wél een biertje drinken. En de rest dus niet”, stelt voorzitter Wim van Merkensteijn van supportersclub FSV De Feijenoorder. Hij noemt de situatie rond de alcoholverkoop in het stadion absurd.”

“Feyenoord gaat in de business case uit van een hoge bezettingsgraad en mee besteding. Maar wij zijn er nog niet van overtuigd dat dit het beste plan is voor het nieuwe Feyenoordstadion.”

Follow @Allesportzaken