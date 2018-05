Victoria ’28 maatschappelijk gezicht van Enschede-Zuid

Victoria ’28 in Enschede heeft zo’n 760 leden en bestaat 90 jaar. “Aan het begin van het jaar hadden wij zo’n 700 leden maar er is de laatste maanden vooral jeugd ingestroomd”, zegt voorzitter Gerard Tenniglo.

Het jubilerende Victoria ’28 heeft een grote diversiteit van leden en vormt een goede afspiegeling van de maatschappij in Enschede-Zuid.

Parochievereniging

De naam Victoria ’28 dateert van 1964. Victoria en Pathmos Boys waren destijds nog parochieverenigingen. In 1973 verhuisde Victoria ’28 naar de locatie waar de club nu nog steeds zit. Destijds groeide de club in zeven jaar tijd spectaculair, van 300 leden in 1973 naar 1.000 in 1980.

Victoria ’28 is meer dan voetbal

Het bestuur van Victoria ’28 wil meer bieden dan alleen maar voetbal. De club wil een gezicht van de samenleving zijn en een rol spelen in de wijk. “Relaties opbouwen en wat voor elkaar betekenen”, zegt Tenniglo.

Darters en biljarters

Bij de voetclub spelen de biljarters van De Kom maar ook een dartclub heeft haar intrek bij Victoria ’28 genomen. “En ook de finales van het schoolvoetbal hier in Enschede worden op onze velden gespeeld net als de Koningsspelen.”

Grote diversiteit

Anno 2018 is de club een mengelmoes van culturen geworden. “Wij hebben een grote diversiteit van leden en vormen echt een afspiegeling van de maatschappij in Enschede-Zuid”, zegt bestuurslid William Ras. “Iedereen uit de buurt mag bij ons meedoen.”

Toch een beetje spijt

“Er was enige tijd sprake van een fusie met de vorig jaar ter ziele gegane buurman Enschedese Boys. “Voor ons was een fusie geen noodzaak”, zegt voorzitter Tenniglo. Maar er klinkt toch enige spijt in zijn stem.

“Het was achteraf gezien toch het beste geweest als wij samen verder waren gegaan. Het is jammer dat het niet is doorgegaan. Wij hebben veel tijd gestopt in een eventuele fusie en het echt geprobeerd. Maar het is gelopen zoals het is gelopen.”

