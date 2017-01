Vv SEH in Heerde pakt verduurzaming grondig aan

Vv SEH in het Gelderse Heerde investeert in verduurzaming. Dat is voor een deel noodgedwongen omdat de ketels op zijn. Maar de club wil tevens energie besparen door het installeren van milieuvriendelijke systemen. SEH hoopt 50% op gas te kunnen gaan besparen en 20% op elektriciteit.

Biomassatechiek van Munster Biomontage . Beide bedrijven zijn gevestigd in de gemeente Heerde. Een pelletkachel systeem, inclusief 4 zonnecollectoren, is geleverd door. De installatie wordt gedaan door. Beide bedrijven zijn gevestigd in de gemeente Heerde.

Tijdelijk ongemak leden vv SEH

De installatie brengt voor de leden van vv SEH wel wat ongemak met zich mee. Zo kan er tijdelijk niet warm worden gedoucht. Maar ook in de gemeente Heerde is een goede buur beter dan een verre vriend. Het gemis van een douche na het sporten is sympathiek opgelost met de buren van Sportcenter Bijsterbosch.

LED-verlichting van AAA-Lux

Maar vv SEH gaat nog verder want ook op korte termijn wordt de veldverlichting van het hoofdveld vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Deze wordt geleverd via AAA-Lux in Eindhoven en geplaatst door het bedrijf Van Gelder Infraservices uit Hattem.

Samenwerking met gemeente en RVO

Om de aanleg soepel en verantwoord te laten verlopen wordt nauw samengewerkt met zowel de gemeente Heerde als met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze samenwerking is door vv SEH mede gestart om correct gebruik te kunnen maken van de wet- en regelgeving.

