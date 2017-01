Alle oude verlichting eruit bij Sportclub Genemuiden

Sportclub Genemuiden heeft in de weken voor oud en nieuw alle oude verlichting op sportpark de Wetering weggehaald. Vrijwilligers van de club hebben daarna op alle lichtpunten in de kantine, kleedkamers, gangen en toiletten LED-verlichting opgehangen. Het resultaat is 60% minder energieverbruik.

Vrijwilligers van Sportclub Genemuiden maakten op 20 december een begin met deze operatie en nog voor 1 januari, dus volledig in de winterstop, was de omwisseling helemaal afgerond.

Meer dan 300 oude lampen eruit

Alle gebouwen op het sportpark zijn nu voorzien van LED-verlichting en de leden hebben geen last gehad van de werkzaamheden. Op het park zijn meer dan 300 lampen vervangen. Voor iedere ruimte is vooraf precies bepaald welke type lamp het meest geschikt was. Alle panden zijn nu dankzij Saled Nederland uit Bunschoten-Spakenburg, optimaal verlicht met LED-tubes, downlighters, inbouw spotjes, plafonnières en portiekarmaturen.

Van 35.000 naar 11.000 watt per jaar

Sportclub Genemuiden heeft de hele actie vooraf goed laten doorrekenen. Niet alleen de kosten, maar ook de vermindering van het verbruik. Nu alle oude verlichting op de club is vervangen door LED-verlichting, gaat de club ruim 60% besparen op energiekosten. Aan het eind van 2016 bleek het verbruik een kleine 35.000 watt te zijn. Over 12 maanden zal dat verbruik op zo’n 11.000 watt uitkomen.

Van 215 naar 310 lux

Maar tegenover een lager verbruik staat een sterke verbetering van de lichtopbrengst. Die was voorheen namelijk 215 lux en is nu gestegen naar 310 lux. Hoe gunstig het resultaat van deze actie is moet nog blijken. Maar de investering is naar schatting van de club al na 26 maanden is terugverdiend.

