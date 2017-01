Deal Philips Lighting en KNHB over LED-verlichting

Philips Lighting heeft met de hockeybond KNHB een contract gesloten om officieel de leverancier van de verlichting van de Nederlandse hockeyclubs te worden. De afspraken hierover zijn op 9 januari jl. bekendgemaakt tijdens de bezegeling op de Almeerse Hockeyclub.

Philips Lighting gaat onder meer de hoofdtribune en het hockeyveld van het vernieuwde Wagener Stadion in Amstelveen verlichten via duurzame LED-lampen.

Korting voor hockeyclubs

Er is ook afgesproken dat hockeyclubs die LED-verlichting van Philips kopen, een korting krijgen. Volgens Philips Lighting besparen de LED-lampen aanzienlijk op de energiekosten. Deze lampen kunnen veel efficiënter worden in- en uitgeschakeld dan de traditionele stadionverlichting.

LED-verlichting brandt onmiddellijk

“Philips Lighting levert al meer dan 50 jaar sportveld- en stadionverlichting. Het bedrijf is daarmee wereldwijd toonaangevend”, zegt Cor van den Bosch. Hij is directeur publiek en sport bij het Eindhovense concern. “In tegenstelling tot oudere technologie is het grote voordeel van LED-verlichting dat het direct aan- en uitgeschakeld kan worden. De verlichting brandt onmiddellijk op volle sterkte, dus spelers kunnen direct het veld op.”

Wagener Stadion

Philips Lighting is vanaf gisteren dus officieel leverancier van de hockeybond. Al voor de ondertekening maakten de bond en het bedrijf al afspraken over levering van de verlichting voor het Wagner Stadion. De nieuwe hoofdtribune- en de veldverlichting van dit stadion zullen in juli 2017 worden opgeleverd.

Advies over licht en veldverlichting

Over de samenwerking tussen beide partijen zijn geen financiële details naar buiten gebracht. Bondsdirecteur Erik Gerritsen: “De aangesloten hockeyclubs zullen prima door Philips worden geholpen met al hun vragen over licht en veldverlichting.” Bij de hockeybond zijn 319 hockeyclubs met in totaal circa 255.000 leden aangesloten.

