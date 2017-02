Baanverwarming bij BRZ Tennis in Beek doet het niet

Bij de Nederlandse buitentennisclubs gaan de netten van de banen zodra het gaat vriezen. Begrijpelijk maar wel zonde want veel spelers zouden best buiten willen doorspelen. Dat moeten zij bij BRZ Tennis in het Limburgse Beek ook hebben gedacht. Maar de baanverwarming onder het gravel van de tennisclub doet het niet.

BRZ Tennis heeft sinds 2015 haar felbegeerde en 95.000 euro kostende infrarood baanverwarming. De installatie weet de banen echter niet zodanig te verwarmen dat er met vorst op gespeeld kan worden.

Juridische stappen

BRZ geeft geen commentaar maar sportwethouder Hub Schoenmakers van de gemeente Beek kondigt eventuele juridische stappen aan richting de leverancier. Dit bedrijf, Heating Solutions International in Schijndel, reageerde op 8 februari via De Limburger. “Mogelijk dat de ondergrond, de gravel of de lava van een zodanige samenstelling is dat het systeem niet werkt.”

Door de gemeente geselecteerd

“Onder een aantal baseball-banen in de VS is het systeem ook aangelegd. Ook bij lagere temperaturen en zelfs met minder vermogen werkt het daar wel.” Het systeem bij BRZ Tennis is na een vergelijkend onderzoek door de gemeente Beek geselecteerd. Beek heeft ook de investering voor de aanleg van bijna één ton betaald.

Netten tot eind februari naar beneden

BRZ Tennis geeft via haar website aan dat het onmogelijk blijkt om de banen in goede staat te krijgen. “Zoals jullie wellicht hebben gezien zijn de netten weer omlaag gedraaid en dat zal zo blijven tot eind februari. We staan met onze rug tegen de muur en zowel onze leden als de trainers zijn zwaar gedupeerd door deze storing.”

Werking gegarandeerd tot -20

De werking van de baanverwarming zou volgens de gemeente Beek gegarandeerd zijn tot 20 graden onder nul. Maar de banen van BRZ blijven te vochtig waardoor deze niet of maar heel beperkt kunnen worden bespeeld.

