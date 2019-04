Eerste verbod beregening sportvelden met grondwater

Waterschap De Dommel heeft een verbod op de beregening met grondwater afgekondigd. Dit geldt voor grasland en sportvelden in het gebied in het zuiden van Eindhoven tot aan de Belgische grens.

Het grondwaterpeil is nog steeds te laag na de extreme zomer van 2018. Maar ook de afgelopen winter heeft het weinig geregend. Het eerste verbod van 2019 is daarom nu een feit.

Ook sportvelden en golfterreinen

Agrarische ondernemers en grondeigenaren mogen hun gras van 1 april tot 1 juni niet beregenen met grondwater. Het verbod geldt voor graslanden, sportvelden en golfterreinen maar niet voor akkerbouw. Van de waterschappen Brabantse Delta en Aa en Maas mogen boeren hun grasland in april en mei wel gewoon besproeien.

“Het scheelde niet veel maar wij hebben uiteindelijk geen onttrekkingsverbod ingesteld”, vertelde Kees-Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta. “Wij roepen iedereen wel op om verstandig om te gaan met water. Vang zo veel mogelijk water zelf op en houd het vast.”

Geen beregening vanwege te weinig neerslag

De grondwaterstand is in het stroomgebied van De Dommel afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. Na de droogte in 2018 is er nog steeds te weinig regen gevallen. Daardoor is er voldoende aanvulling van de grondwaterstand op de hoge zandgronden. Extra water binnenlaten vanuit grote rivieren, zoals ander waterschappen doen, is bijna niet mogelijk.

Het gebied ten zuiden van Eindhoven en Tilburg bestaat uit hoger gelegen, hellende zandgronden. Het water stroomt daar snel weg dus is het Dommelgebied gevoelig voor droogte.

De waterschappen willen verdere afname van de voorraad grondwater door beregening voorkomen. Daarom besluit elke waterschap op zich of en waar het onttrekken van grondwater is toegestaan. Follow @Allesportzaken