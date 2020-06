Beregeningsinstallaties Ooststellingwerf 4 keer zo duur

De aanschaf van beregeningsinstallaties is door de gemeente Ooststellingwerf niet helemaal goed begroot. De raadsfractie van Ooststellingwerfs Belang vindt zo’n fout onbegrijpelijk.

Vervanging van de beregeningsinstallaties kost Ooststellingwerf 33.000 euro per jaar extra. Dat is plus de begrootte 11.000 euro nu 44.000 euro per jaar in de komende tien jaar.

Noodzaak beregeningsinstallaties had brede instemming

Toen zij de zogenaamde kaderbrief zag, gingen bij raadslid Arènda Broersma de haren overeind. “Dit is stuitend en te gek voor woorden”, zo vond ook Wolter Slager van Wij Lokaal. “Zijn die beregeningsinstallaties eigenlijk wel echt nodig?” Voor de noodzaak wees het college op de brede instemming voor het voorstel.

Elektronisch aansturen

Bij de begroting voor 2020 is door de raad een krediet van 100.000 euro beschikbaar gesteld. Dit geld is nodig om beregeningsinstallaties op de sportvelden te vervangen. Dat bedrag zou de gemeente met 11.000 euro per jaar afschrijven.

De gemeente wilde de beregening elektronisch laten aansturen. Zo konden de clubs de velden in tijden van droogte ’s nachts dus automatisch sproeien. Het plan was om in vier jaar alle sportvelden aan te pakken.

Aanvullend krediet

Maar BenW namen per abuis alleen het eerste jaar mee in de begroting voor 2020. En nu is er wat geld voor aanpassingen, maar bij slechts een aantal sportvelden. Wethouder Marcel Bos: “Het valt mij ook koud op het dak maar ik kan er niets anders van maken.”

Bij de sportclubs is echter wel de verwachting gewekt dat de gemeente de installaties zou vervangen. Bovendien ziet het college het belang ervan, zo stelt Bos. Hij stelt de raad nu voor om gespreid over drie jaar een aanvullend krediet van 300.000 euro beschikbaar te stellen.

De vervanging van de beregeningsinstallaties zorgt nu voor een extra kapitaallast van 33.000 euro per jaar. Dat is dus 44.000 euro per jaar in de komende tien jaar.

