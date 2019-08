Veel Drentse sportvelden zijn nog niet speelklaar

Kale plekken, gele vlekken en her en der bloemetjes. Op veel Drentse sportvelden kunnen spelers zeker nog niet trainen of voetballen. En dat terwijl het begin van de competitie aanstaande is.

“Er zitten bruine plekken in het veld en daar maak ik me wel zorgen om”, zegt Roelof Wanders. Hij is voorzitter van vv EEC in Ees. “Het gras dat is ingezaaid, is bijna niet opgekomen.”

Niet sproeien

De droogte van de afgelopen weken is bij veel Drentse sportvelden de boosdoener. Een vv Ees heeft geen mogelijkheid om te sproeien. Er is namelijk geen bron, een nieuwe put slaan is te duur dus Wanders juicht zodra het regent.

“Het veld is al iets groener nu het wat vaker regent, maar wij kunnen er nog niet op trainen.” De spelers wijken daarvoor uit naar de velden van Klonie in Ellertshaar. “Maar financieel is dat voor ons niet fijn want je mist toch kantine-omzet”, aldus Wanders.

Drentse sportvelden meer zwart dan groen

Ook bij sv Borger komt het ingezaaide gras maar moeilijk op. Het sportpark in Borger is gerenoveerd en heeft nu vijf nieuwe velden. Er is wat later ingezaaid en door de droogte komt ook hier het gras niet snel op.

Het hoofdveld is nu meer zwart dan groen en onbespeelbaar. Ook deze club wijkt uit naar sportvelden in de omgeving. Gelukkig speelt de club de eerste wedstrijden uit.

Het gras is altijd groener

Bij vv Gieterveen kan er over twee weken gewoon worden afgetrapt. Maar alleen omdat een team van vrijwilligers vijf weken lang elke dag het veld heeft gesproeid. De club heeft het geluk dat naast het veld een beek stroomt. “Dit is onze voorraad”, lacht vrijwilliger Jan van der Veen.

Drogere zomers gaan voor meer veldproblemen zorgen maar geen van de clubs heeft liever een kunstgrasveld. “Nee, de geur van gras en wat modder hoort erbij”, zegt Van der Veen.

Follow @Allesportzaken