Van Wijlen communiceert via app met sportclubs

Aannemersbedrijf Van Wijlen introduceerde bij sportclubs in Waalwijk onlangs de ‘Waalwijk sport app’. Het bedrijf communiceert hiermee met de clubs over het onderhoud van de buitensportaccommodaties.

aannemersbedrijf Van Wijlen Gemeente Waalwijk gunde in 2018 het onderhoud van de buitensportaccommodaties aanin Sprang-Capelle.

Accountmanager Bertjan Emons: “Wij leggen de nadruk op directe communicatie met de clubs en de gemeente. Wij deden daarmee al kennis op toen wij eerder voor Waalwijk het onderhoud bij sportverenigingen verzorgden.”

De gemeente zag de meerwaarde van onze manier van werken. In de praktijk ondersteunen wij clubs eenvoudig via de Waalwijk sport app. Sinds mei van dit jaar maken al negen verenigingen daar gebruik van.”

Waalwijk sport app

Thijs Zandwijk, teammanager van Sportbedrijf Waalwijk: “Deze app verbetert de samenwerking tussen de clubs, de gemeente en Van Wijlen. De communicatie was eerder nog versnipperd en inefficiënt.

Soms gingen vrijwilligers van een club snoeien en schoffelen terwijl Van Wijlen dat de week daarna kwam doen. De planning van het onderhoud staat nu voor iedereen inzichtelijk in de app.

“Vanochtend kreeg ik nog een telefoontje over een lekkage bij een sportveld”, vertelde Emons. Dat had de club ook via de app kunnen melden. Op een kaartje of via gps kan een club precies aangeven waar een puntje van onderhoud zit. En de contactpersoon kan ook foto’s toevoegen. Via de app wordt een dossier opgebouwd met alles rondom het onderhoud van een accommodatie.”

Meer speelplezier

De app geeft ook tips over het onderhoud zoals bewatering van de velden tijdens droogte. “En wij versturen via de app ook enquêtes om de wensen van klanten beter in kaart brengen. Wij gaan ook workshops over het onderhoud van de sportvelden geven”, stelt Emons.

“Het verbeteren van de communicatie en de onderlinge samenwerking heeft maar één doel. De sporters moeten meer speelplezier krijgen op kwalitatief goede sportvelden. Want als de sporters tevreden zijn, dan zijn wij dat ook”, besluit Zandwijk.

