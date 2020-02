TurfRouter van SMG reinigt kunstgrasvelden zelf

De nieuwe TurfRouter van SMG reinigt kunstgrasvelden helemaal zelf via een GPS/GNSS-systeem. Deze robot trekt een kunstgrasreiniger achter zich aan en reinigt een kunstgrasveld in ongeveer drie uur tijd.

In 100 kg wegende robot zit een 12 volt accu. Op een acculading kan de robot drie tot vier uur aan de slag. Het opladen van de accu duurt zes uur.

TurfRouter heeft afstandsbediening

Via een GPS / GNSS-systeem bepaalt de robot zijn positie en navigeert over het veld. Veldbeheerders kunnen de robot zelf met een afstandsbediening van het ene naar het andere veld verplaatsen. De maximale snelheid van de robot is 5 km per uur.

Veiligheid en gegevens

De robot heeft een veiligheidsbumper en controleert via sensoren of er personen of objecten op het veld staan. Zodra een object de bumper raakt, schakelt de TurfRouter zichzelf direct uit.

Tijdens het werk verzamelt de robot gegevens over onder meer de werktijden. Deze stuurt de TurfRouter door naar een app op de telefoon die de robot dus op afstand in de gaten kan houden.

Getrokken reinigers

Aan de achterkant van de TurfRouter zit een trekhaak. Een veldbeheerder kan twee typen kunstgrasreinigers bevestigen, de TCA500 en TCA1400. De TCA500 heeft een werkbreedte van 50 cm, de TCA1400 is 140 cm breed. Aan de voorkant van de robot is ook een 80 cm brede borstel te monteren.

