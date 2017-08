Spreeuwen helpen voetbalclubs bij veldonderhoud

De KNVB roept voetbalclubs op om rondom de velden nestkasten voor spreeuwen op te hangen. De vogels verbeteren namelijk de grasmat door de larven op te eten die het speelveld beschadigen. De bond heeft rond het hoofdkantoor in Zeist ook kasten opgehangen.

Vogelbescherming Nederland ondersteunt deze oproep omdat de spreeuwenstand achteruit gaat. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw komen deze vogels 60% minder voor.

Nog maar 40% over

De oorzaken van de afname van het aantal spreeuwen zijn niet precies bekend. Maar duidelijk is wel dat deze vogels minder voedsel en minder broedplekken vinden dan vroeger. In de periode 1984 – 2012 is de populatie in ons land met gemiddeld 4% per jaar afgenomen. Daardoor is nu nog minder dan 40% van de spreeuwenpopulatie van medio jaren tachtig over.

Engerlingen en emelten

Larven zoals engerlingen en emelten kunnen de velden behoorlijk beschadigen. Zij eten namelijk de ondergrondse delen van het gras en de emelten het groen. Hierdoor ontstaan kale plekken in de grasmat. Spreeuwen trekken engerlingen en emelten met hun ranke snavel uit hun gang en eten deze op.

Spreeuwen helpen echt

De KNVB streeft naar een natuurlijk beheer van de voetbalvelden en hoopt dat de terreinknechten de hulp inroepen van de spreeuwen. Met name omdat chemische bestrijding steeds minder vaak is toegepast. Spreeuwen broeden eerder dan kraaien en roeken, die ook engerlingen en emelten eten. Maar spreeuwen beschadigen het veld minder met hun fijnere snavels.

Succesvolle methode

Er kunnen rond de velden meerdere nestkasten worden opgehangen. Dit blijkt op enkele Nederlandse golfbanen die ook last hebben van deze larven, al goed te werken. Voetbalclubs kunnen voor het ophangen van de nestkasten even bellen met de Vogelbescherming. Als de oproep op grote schaal gehoor krijgt, komen natuurgrasvelden er beter bij te liggen. En dat is een opsteker voor de spreeuw.

Nieuws voor clubbesturen via @Allesportzaken