Veldonderhoud in Midden-Groningen anders aangepakt

Voor het veldonderhoud zet de gemeente Midden-Groningen vanaf september robotmaaiers in. Dat is volgens de gemeente efficiënter en beter voor het milieu.

In september maakt de gemeente ook een begin met de aanleg van een systeem voor automatische veldberegening. “Het gebruik van robotmaaiers en automatische beregening zijn een flinke verbetering voor onze sportparken.”

“De robotmaaiers gaan de velden doorlopend bijhouden en dat scheelt veel werk. De maaiers zijn bovendien veel lichter dan de trekkers die de velden nu maaien. De kans op veldschade is daardoor veel kleiner.”

Deze aanpak zorgt er bovendien voor dat Midden-Groningen minder hoeft te bemesten. De gemeente hoeft daarnaast ook geen chemische bestrijdingsmiddelen meer toe te passen.”

“Dit is echt een win-win situatie”, stelt sportwethouder Erik Drenth. “De maaiers werken continu en het gemaaide gras blijft liggen. Daardoor ontstaat een dichte en stevige grasmat en kan de gemeente de velden ook minder bemesten. Bovendien heeft onkruid minder kans.”

“De maaiers houden automatisch rekening met tijden waarop de clubs de sportvelden gebruiken”, aldus Drenth. “Deze aanpak van het veldonderhoud in Midden-Groningen past bij de plannen om een meer duurzame gemeente te worden.”

Na een test op de velden van SGV Schildwolde, koos de gemeente voor de inzet van robotmaaiers op alle sportparken. “We gaan de opname van water beter reguleren en op maat te beregenen. Daardoor zullen de velden flink minder water nodig hebben.”

Voor het systeem voor beregening van de velden moet de aannemer leidingen in het veld insnijden. De gemeente kan dit systeem ook op afstand bedienen. Midden-Groningen verwacht dat alle sportvelden binnen drie jaar van dit systeem zijn voorzien.

