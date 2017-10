Robotmaaiers kunnen in theorie elke dag maaien

Holland Sport test robotmaaiers op meerdere sportvelden in Noord-Holland. Doel is om te onderzoeken welke voordelen robotmaaiers bieden op het gebied van kwaliteit en de totale kosten van het beheer en onderhoud van sportvelden.

De adviseurs van Holland Sport vormen een kenniscentrum voor sportveldaanleg en -onderhoud. Zij zijn actief op het gebied van aanleg, onderhoud en verbetering van sportvelden.

Vermindering van de werkdruk

Fieldmanager of the year 2017 Marc Grooteman voert nu kwaliteitsmetingen uit op velden die zijn gemaaid met robotmaaiers. “Die maaiers zijn neergezet op een voetbalveld, een rugbyveld en op het binnenterrein van een atletiekbaan”, vertelt Grooteman.

“Wij meten o.a. de invloed van deze robotmaaiers op het onderhoud. Maar wij beoordelen ook of de maaiers de werkdruk verminderen waardoor wij minder handmatig hoeven te maaien.”

Natuurlijke mest en minder onkruid

Robotmaaiers maaien het gehele grasveld ook op de ideale grashoogte en zo vaak als maar nodig is. Grooteman: “Je kunt in theorie dus elke dag maaien, ook in het hoogseizoen. En door vaak te maaien zal het kortere maaisel steeds tussen de sprieten vallen en zo als een natuurlijke mest gaan dienen.”

Trekkers van het veld

“De hogere maaifrequentie gaat de groei van onkruid tegen en de mat wordt ‘dichter’. Bovendien wordt de stabiliteit en de vlakheid van de mat door robotmaaiers verbeterd. Hierdoor hoeven minder vaak zware trekkers het veld op. En er kan veel eerder gemaaid worden zoals na een natte periode.”

Maximale uit sportveld

“Een robotmaaier vervangt niet 1 op 1 het sportveldbeheer want veldonderhoud blijft maatwerk. Het is belangrijk om de samenstelling van de bodem doorlopend in de gaten te houden. Monitoren, beregenen en (groot) jaarlijks onderhoud blijft nodig om het maximale uit het sportveld te halen”, aldus Grooteman. Om echt zinvolle resultaten te kunnen rapporteren is wel een periode van een volledig speelseizoen nodig.

